L'autopartage en hausse dans les flottes : Gac Technology fait évoluer sa solution logicielle

Les chiffres le prouvent : les flottes partagées grandissent et font de plus en plus d'adeptes au sein des entreprises. En réponse à cette tendance et aux besoins croissants de ses clients sur ce type de mobilité, Gac Technology a retravaillé la fonction de réservation de véhicules partagés de son application mobile MyCarFleet, et propose désormais un parcours optimisé et de nouvelles fonctionnalités.