L’avenir de Seat s’appelle Cupra

Avis de recherche ! En se promenant dans les allées de l’IAA Mobility 2023, pas de trace d’un stand à l’effigie de Seat et encore moins de véhicules présentés. Même sur l’espace du groupe Volkswagen, auquel appartient le constructeur ibérique, les références se limitent à un logo discret sur une vidéo d’inauguration. Une mise en recul éloquente au profit de Cupra, qui a sauvé les résultats financiers du tandem présidé par Wayne Griffiths en assurant 40% du chiffre d’affaires de Seat SA en 2022.

Cette disparition des radars est-elle pour autant surprenante ? En vérité, pas vraiment. Elle était même à prévoir depuis qu’en mai dernier, le PDG de Seat et Cupra avait annoncé, lors du salon de Barcelone, que la marque Seat arrêterait de produire des voitures d'ici la fin de la décennie pour se concentrer sur les nouvelles formes de mobilité telles que les trottinettes électriques, les scooters électriques ou encore la location de bateaux avec son service Seat MÓ.

Wayne Griffiths dénonce des rumeurs, mais...

Destinée à prendre un rôle de marque sportive au sein du groupe Volkswagen, Seat a en effet perdu ce titre avec la naissance de Cupra en 2018. Un destin définitivement scellé en 2021 quand la compacte électrique Born, qui devait initialement s’inscrire dans la gamme Seat, est finalement entrée au catalogue de Cupra. Le PDG du groupe Volkswagen, Thomas Schäfer, lui-même a d’ailleurs acté que les modèles actuels estampillés Seat arriveront au bout de leur cycle de vie sans être remplacés. Tandis que Cupra devenait, parallèlement, la marque préférée des concessionnaires espagnols...

Sur le salon de Munich, Seat brille par son absence.

Toutefois, Wayne Griffiths ne veut pas entendre parler d’un évincement de Seat. Dans un récent post Linkedin, il a ainsi souligné que « Seat et Cupra sont sur une solide trajectoire de croissance. [...] Malgré certaines rumeurs, je peux confirmer que la marque Seat est plus forte que jamais. De plus, chez Seat, nous continuerons à investir dans différentes formes de mobilité pour répondre à un avenir basé sur le choix et la durabilité. » Seat pourrait alors débouler sur le terrain des quadricycles afin de réitérer le succès de la Citroën AMI avec un dérivé du concept Minimo, abandonné en 2019. Il est également prévu que la Volkswagen ID.2 soit produite dans son usine de Martorell dès 2025. Bref, l’entité Seat n’est pas morte, ses activités s'avèrent seulement en transition pour s’orienter vers d’autres domaines de mobilités éloignés de l’automobile.