L’Avere dévoile un guide pour accompagner les flottes dans leur électrification

L’Association nationale pour le développement de la mobilité électrique sait que la transition énergétique de la population doit s’accompagner d’une sensibilisation pédagogique. Après avoir élaboré un guide accompagnant les particuliers vivant en copropriétés dans cette démarche, l’Avere publie cette fois un manuel à l’usage des flottes d’entreprises mais aussi des collectivités.

Répondant à un besoin d’informations croissant sur la mobilité électrique, cette compilation d’une centaine de pages est le fruit de plus de neuf mois de labeur. Pendant un peu moins d’une année, les membres de l’Avere – parmi lesquels Mobilize, Enedis, Zeplug, Mobivia ou encore l’Arval Mobility Observatory – se sont en effet réunis en groupe de travail « afin de se mettre à la place des gestionnaires de flottes soumis aux obligations réglementaires de verdissement de parc », explique Clément Molizon.

Présent il y a quelques semaines sur le stand Electric Box du Mondial de l’Automobile 2022, le délégué général de l’Avere-France détaille le contenu de ce guide de référence pour les flottes, privées comme publiques, qui peut être téléchargé gratuitement sur le site de l’association. Du cadre européen (en pleine mutation) aux aides disponibles en passant par le coût d’installation d’une borne, le déploiement opérationnel d’un parc de VE en fonction des usages des collaborateurs ou une cartographie des ZFE en 2025, ce guide entend balayer l’ensemble du spectre de l’électromobilité professionnelle sans omettre les risques ou les difficultés que sa mise en place peut parfois engendrer.

Pour en saisir les avantages et les quelques inconvénients concrets (telle que la complémentarité du réseau de charge, par exemple), le fascicule porté par l’Avere comprend également des retours d’expérience d’entreprises ayant opté pour la mobilité électrique. De même, un grand volet se voit consacré aux aspects juridiques et sociaux induits par ce changement d’ampleur. « Nous avons voulu être synthétiques mais exhaustifs », définit Clément Molizon. Qui n’exclut pas une version 2 de ce guide, comme pour celui sur les copropriétés actuellement en réécriture. Pour cause, « nous n’avons pas encore de réponses précises sur les avantages en nature (AEN) et nos conseils peuvent évoluer en fonction des remaniements législatifs », justifie le délégué général de l’Avere-France.

Un mot sur le maillage de recharge

Alors que le président Emmanuel Macron a lancé l’objectif de « 100 000 bornes publiques à la fin du premier semestre 2023 et 400 000 en 2030 pour un rythme d’installation escompté de 3 000 bornes chaque mois », Clément Molizon estime que la France a les moyens d’attendre ces prévisions avec plus de 71 000 points de charge publics recensés à l’heure actuelle. Toutefois, « aujourd’hui, il faut plutôt réfléchir en termes de puissance installée et de satisfaction des utilisateurs », souligne le délégué général de l’Avere-France.

De plus, « dans un premier temps on va voir les bornes se déployer chez les bailleurs plutôt que chez les particuliers, où l’installation est plus compliquée », prophétise-t-il. Pour accompagner ces professionnels de l’immobilier, l’Avere va d’ailleurs lancer son programme Advenir Formation en parallèle de son plan de financement Advenir, qui a déjà permis le branchement de plus de 100 000 points de recharge. Nécessaire quand on sait que plus d’un million de véhicules électrifiés sont dorénavant en circulation et que les volumes de ventes de VE dépassent maintenant ceux des motorisations diesel.

Sur le stand Electric Box de l'Avere au Mondial de l'Automobile 2022, les visiteurs pouvaient expérimenter une douche sonore et prendre conscience du bruit de la ville quand les transports sont thermiques et quand ils sont électriques.