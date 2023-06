L’ eActros 600 de Mercedes-Benz Trucks dévoilé en octobre prochain

Mercedes-Benz Trucks présentera en première mondiale le 10 octobre prochain la version série de l’eActros LongHaul qui prendra le nom de eActros 600, désignation dérivée de la puissance de ses batteries. Avec un nouveau design, le camion se destine au transport lourd longue distance avec une autonomie annoncée d'environ 500 kilomètres sans recharge intermédiaire.

Une flotte d'une cinquantaine de véhicules prototypes est actuellement en cours de construction. Il est également prévu de procéder, dans une prochaine étape, à des essais pratiques avec les premiers clients. Parallèlement, quatre usines du constructeur se préparent à la production en série programmer pour 2024.

Selon Karin Rådström, CEO de Mercedes-Benz Trucks : « L'eActros 600, produit à Wörth, est en mesure de remplacer la majorité des camions diesel dans l'important segment du transport longue distance, car il établit de nouvelles normes en termes de rentabilité pour nos clients. Il offre également un énorme potentiel de réduction des émissions de CO2. Je suis convaincu que ce camion définira la nouvelle référence en matière de transport routier de marchandises ».

L'eActros 600 sera produit sur la chaîne de montage existante de l'usine de Wörth, parallèlement aux camions équipés d'un moteur diesel. Les usines de composants de Mannheim (batteries et systèmes à haute tension), de Kassel (essieux) et Gaggenau (transmissions) seront de même mises à contribution. Tout comme l'usine de Wörth, ces trois sites deviennent actuellement des centres de compétences pour les composants de transmission électrique.

Trois packs de batteries lithium-fer-phosphate

La nouvelle génération d'essieux électriques pour l'eActros 600 a été spécialement conçue pour le transport longue distance. Elle comporte un certain nombre d'innovations techniques pour une performance et une efficacité accrues. Son architecture est également basée sur un système conçu pour 800 volts au lieu de 400 volts. Trois packs de batteries confèrent à l'eActros 600 une capacité totale installée de plus de 600 kWh en série et deux moteurs électriques faisant partie du nouvel e-axle génèrent une puissance continue de 400 kW ainsi qu'une puissance de pointe de plus de 600 kW.

Les batteries utilisées font appel à la technologie des cellules lithium-fer-phosphate (LFP). Elles se caractérisent par une longue durée de vie et une plus grande quantité d'énergie utilisable. Les développeurs de Mercedes-Benz Trucks souhaitent que les batteries de l'eActros 600 de série puissent être rechargées de 20 à 80 % en moins de 30 minutes à une station de recharge d'une puissance d'environ un mégawatt.

Outre le tracteur, la marque produira également des variantes « porteurs » de l'eActros 600 dès son lancement sur le marché.