L’eActros 600 poursuit ses essais sur routes publiques

Daimler Truck poursuit son teasing autour de la commercialisation à venir de l'eActros 600, camion électrique destiné au transport longue distance. La marque indique que ses ingénieurs testent actuellement des prototypes sur le site d'essai de l'ancien terrain militaire de Münsingen et sur les routes publiques des environs. Selon la marque, la topographie variée du Jura souabe se prête en effet particulièrement bien à l'expérimentation du camion électrique – en version tracteur comme en version porteur - dans différentes conditions.

Pour les essais autour de l'environnement sonore de l'eActros 600, les ingénieurs misent sur la piste de mesure acoustique de Münsingen, qui offre un environnement de test idéal en raison de sa situation calme.

Pour rappel, l'eActros 600 devrait être prêt pour une production en série en 2024 et avoir une autonomie d'environ 500 km sans recharge intermédiaire. La première mondiale du camion électrique longue distance aura lieu le 10 octobre prochain. Le camion vient compléter la gamme eActros existante destinée à des missions de courtes et moyennes distances, entre 300 et 400 km.