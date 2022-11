L'éco-entretien, le rétrofit et l'hydrogène plébiscités par les automobilistes

Selon le sondage réalisé par l'institut Ipsos pour le salon Equip Auto Paris, 63 % des automobilistes sont favorables au diagnostic écologique ou à l'entretien écologique, afin de mettre en conformité leur véhicule par rapport au niveau de pollution d'origine, dont 54 % en Allemagne, 60 % au Royaume-Uni, 61 % en France, et 76 % en Italie. Pour 59 % des sondés, une aide des pouvoirs publics serait la bienvenue pour financer ce genre d'entretien (75 % en Italie, 51 % en Allemagne, 57 % en France et 55 % au Royaume-Uni). De plus, 71 % des usagers pensent qu'il faudrait autoriser les véhicules éco-entretenus à circuler dans les grandes agglomérations sans restrictions, notamment dans les ZFE et ZFE-m en France. Par ailleurs, encore peu connu du grand public il y a peu, le rétrofit séduit désormais 53 % des 44 % sondés qui connaissent cette opération de conversion d'un véhicule thermique à une motorisation électrique. Cependant, des incertitudes portent sur d’éventuelles complications techniques (67 % en moyenne), une autonomie inférieure à celle d’une vraie voiture électrique (57 %), le vieillissement des autres organes de la voiture (56 %), l’absence de réseau d’après-vente (37 %), et le fait que le rétrofit ne concerne que les automobiles de plus de cinq ans et les deux-roues de plus de trois ans (29 %). Enfin, 64 % des automobilistes semblent croire dans d'autres technologies que l'électrique et notamment dans celui du véhicule hydrogène (68 % en Allemagne, 67 % en Italie, 64 % au Royaume-Uni et 56 % en France).

Les automobilistes et les mesures européennes contre le dérèglement climatique

En ce qui concerne les décisions prises par les quatre pays européens cités, 62 % des sondés sont en accord avec les restrictions progressives de circulation des véhicules thermiques dans les zones à faibles émissions, notamment l'Italie (76 %) et le Royaume-Uni (70 %), face à l'Allemagne et la France plus timides (50 %). Pour ce qui est de l'interdiction des moteurs thermiques en 2035, seuls 2 Français sur 5 y sont favorables (39 %), 49 % en Allemagne, 63 % en Italie et 65 % au Royaume-Uni, ce qui porte la moyenne à 50 %. Par ailleurs, 63 % des sondés sont sensibles aux encouragements des pouvoirs publics en ce qui concerne l'acquisition d'un véhicule électrique, mais seuls 38 % trouvent l'accompagnement dans la transition du parc automobile efficace. Ainsi, parmi le mix énergétique existant, le prochain véhicule neuf sera électrique pour 62 % des Italiens, 48 % des Britanniques, 38 % des Allemands et 25 % des Français.