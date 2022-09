L’École du Ski Français retient Jean Lain Mobilités comme partenaire pour quatre ans

En tant que partenaire officiel de l’École du Ski Français, le distributeur partagera ses connaissances en matière de mobilité auprès des 220 écoles de l’ESF, réparties à travers les cinq massifs français. L’opérateur prévoit de mener des réflexions autour de l’électrification des véhicules ainsi que sur l’autopartage, le covoiturage, les solutions de mobilités alternatives ou encore l’installation de hub de recharge. « Chacun de notre côté et à notre manière, Jean Lain Mobilités et l’École du Ski Français contribuons depuis plusieurs générations au rayonnement de notre territoire, explique Jean-Michel Lain, président du groupe éponyme. Nous l’aimons et le respectons. Ensemble, nous pouvons montrer la voie et jouer un rôle déterminant dans la transition écologique en apportant toute notre expertise et notre volonté ».

Visible au coeur des montagnes

À ce tire, Jean Lain Mobilités sera donc visible pendant quatre ans sur l'ensemble des évènements qui rythment la vie de l’ESF, telles que les compétitions comme le « Skiopen Coq d’Or », mais continuera également d'apporter son soutien aux sportifs et clubs locaux à l’instar des skieurs alpins Victor Muffat, Clément Noël, Johann Clarey, ou encore les hockeyeurs grenoblois, les Brûleurs de loups.

Pour mémoire, l’opérateur représente 13 marques automobiles sur 6 départements que sont l’Ain (01), la Drôme (26), l’Isère (38), le Rhône (69), la Savoie (73) et la Haute Savoie (74). En 2021, Jean Lain Mobilités a immatriculé 17 300 véhicules neufs et 21 700 véhicules d’occasion. Son chiffre d’affaires de l’année passée a été estimé à 850 millions d’euros.