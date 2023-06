« L’écologie est une question trop sérieuse pour être laissée aux idéologues », estime Xavier Horent (Mobilians)

Tribune de Xavier Horent, délégué général de Mobilians

Ce regard... Une touche d'art pour sublimer les contrastes d'un marché #automobile dont la performance à + 14,77 % ne peut éclipser la chute persistante des prises de commandes. Elles sont susceptibles de nuancer le second semestre d'une année qui reste encore très en-deçà de ses moyennes habituelles de long terme : - 25 % par rapport à mai 2019.

« La filière et ses clients se cherchent, encore sous l'effet de la pandémie »

Les « perles » à retenir de ce mois de mai dépeignent l'œuvre de transformation en cours : une Tesla Model Y qui est devenue la voiture la plus vendue au monde, une première pour un véhicule 100 % électrique, et en tête sur ce marché en France ; c'est une production mondiale qui reprend du volume pour la première fois depuis 6 ans avec un excédent d'un peu plus de 3 millions d'unités selon les chiffres publiés au titre de l'année 2022. La filière et ses clients se cherchent, encore sous l'effet de la pandémie, de la crise des semi-conducteurs et des tensions géopolitiques – restant dans un environnement pictural globalement incertain.

En France, soulignons l'inauguration de l'usine d'ACC de Douvrin, au sein d'une « vallée » dédiée à ce pétrole du futur : la batterie, avec un objectif de production de 2 millions de véhicules électrifiés à l'horizon 2030.

« Nous sommes dans une innovation administrée avec l'électrique »

On retiendra la concrétisation spectaculaire du choix politique qui a tranché en faveur de l'électrique, qui présente un cas inédit de mécanisme de développement industriel, qualifié « d'innovation administrée », que l'on retrouve ailleurs, comme aux États-Unis, selon des modalités différentes. De fait, les véhicules électrifiés, qui représentent près de 50 % du marché neuf, tirent la croissance – même si les véhicules de plus de 10 ans restent très attractifs.

Lutte contre le dérèglement climatique oblige, il faut changer de regard sur les différentes solutions que devront combiner nos #mobilités du futur : c'est en mai que la feuille de route relative à la décarbonation des transports a été présentée.

C'est le sens de l'histoire, même s'il ne faut pas forcer les clients qui restent les arbitres d'une intense bataille – à commencer par celle de l'opinion qui jugera, in fine, si les objectifs de réindustrialisation, de décarbonation et de souveraineté sont atteints.

« La place de l'automobile n'est pas dans un musée »

Enfin, regardons le tableau politique, où d'aucuns avancent des taxations supplémentaires, du malus à un ISF climatique... Mais la transition écologique est un immense chantier comparable aux grandes révolutions industrielles. Or aucune d'entre elles n'a été stimulée par la confiscation ou la privation ! À méditer, car la place de l'automobile n'est pas dans un musée mais de rester aux avant-postes de l'innovation et d’un certain art de vivre. N’en déplaise aux extrémistes, dont certains avaient vandalisé « La Jeune Fille à la perle », l’écologie est une question trop sérieuse pour être laissée aux idéologues.

Courage à nos entreprises, artisans et artistes d'une transition écologique qu'il s'agit de rendre possible et désirable. C’est sur le terrain que la partie se joue.