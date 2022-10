L’éditeur Authentic met au goût du jour les ERP des distributeurs

Créée en 2004, la société Authentic est spécialisée dans l’intégration d’ERP (progiciel de gestion intégré) pour les sociétés de distribution. Elle est pour la France le partenaire exclusif de l’éditeur américain Infor et de ses solutions cloud. Authentic a la charge d’installer l'ERP dans les entreprises et de les personnaliser aux besoins de ces dernières.

Plus encore, l’éditeur a développé il y a 2 ans une adaptation de l’ERP américain sous sa propre appellation : Authentic Distribution Solution (ADS). L’entreprise et ses 35 salariés ont de même mis au point une version spécifiquement adaptée au secteur de la distribution de pièces détachées automobile avec des compléments qui collent aux caractéristiques de ce marché. Une première spécialisation pour l’éditeur.

Alors que le secteur se consolide autour de grands groupes, que le nombre de références de pièces se multiplie, que la logistique demande de meilleurs intéractions entre les différentes plateformes de stockage, que les livraisons s’accélèrent, les ERP en place dans les entreprises de distribution, qui sont parfois anciens, ne sont plus forcément adaptés à une profession qui évolue.

ADS Pièces de rechange d’Authentic, basé sur le cloud (hébergement AWS d’Amazon), multiplateformes, répond à tous ces changements. L’éditeur accompagne ses clients dans l’adaptation à la carte et la mise en œuvre de la solution qui, bien que prête à l’emploi, peut prendre plusieurs mois. Il forme de même les salariés avec la préoccupation de conduire les équipes vers le changement de solution. L’éditeur assure un SAV connecté qui peut être utile pour apporter des corrections et des évolutions. Soulignons qu’ADS PR est totalement compatible avec les fonctionnalités de Tec Doc. L’ERP va même jusqu’à l’édition d’étiquettes de transport.

L’automobile est un axe stratégique de développement pour Authentic. L’entreprise vient de signer un premier partenariat avec Automotor avec une mise en route d’ADS PR programmée au printemps prochain. Trois autres clients sont en cours de signature.

« Afin de disposer de la bonne pièce au bon endroit et au bon moment, la cohésion de la chaîne d’approvisionnement est un enjeu clé. Il est désormais indispensable de pouvoir compter sur un back-office commun, une chaîne logistique efficace, évolutive et spécialisée, mais aussi d'outils de gestion et de suivi en temps réel performants », commente Cyril Dechet, P- DG et fondateur d’Authentic.