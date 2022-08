L’éditeur DAT lance ses solutions de chiffrage sur le marché français

DAT, éditeur allemand d’outils de chiffrage, débarque en France. Il exposera son savoir-faire et ses nouveautés au prochain salon Equip Auto qui se tiendra à Paris du 18 au 22 octobre 2022.

Le secteur des solutions informatiques de chiffrage des coûts de remise en état des véhicules devra composer avec un nouvel acteur en France : l’Allemand DAT. En effet, quelques mois après la nomination de son équipe française, l’éditeur a choisi le salon Equip Auto pour marquer le début officiel de la commercialisation de ses solutions de chiffrage dans l’Hexagone. Pour son implantation en France, DAT a noué des partenariats stratégiques avec les éditeurs de DMS Cilea et Solware.

Présent dans 24 pays, DAT compte 30 000 clients à travers le monde. Il se présente comme le leader des solutions de chiffrage en Allemagne. Ses solutions full web se destinent aux carrosseries, ateliers de réparation, concessionnaires automobiles, spécialistes VO, sociétés de leasing, cabinets d'expertise automobile, compagnies d'assurance, et constructeurs automobiles.

Ses logiciels de chiffrage s’appuient sur une base de données traitant les informations constructeurs de 44 marques et 1 700 modèles de véhicules, pour une couverture de parc de moins de 10 ans de 97 %. Ses outils traitent plus de 78 millions de références de pièces.

« En France, les réparateurs et carrossiers ont finalement assez peu d’alternatives lorsqu’il s’agit de choisir leur outil de chiffrage. Bon nombre de solutions du marché sont plutôt onéreuses et relativement rigides ou incomplètes. Nous arrivons avec des solutions de chiffrage intuitives, innovantes, qualitatives et au bon prix, le tout avec une solide expérience sur des marchés exigeants, comme l’Allemagne, comparables à la France », explique Amaury de Pascal, directeur commercial de DAT France.

« Nous mettons un point d’honneur à placer les besoins des réparateurs et carrossiers au cœur de notre démarche. Les premières remontées terrain nous confortent dans l’idée qu’avec notre approche commerciale disruptive nous répondons à une réelle demande des professionnels pour des produits plus flexibles », complète le responsable.

Deux nouveautés présentées en avant-première en France

L’éditeur exposera sur le salon deux nouveautés présentées en avant-première : WeDAT, un outil de chiffrage simple, full web et intuitif et FastTrackAI, une solution faisant appel à l’intelligence artificielle pour réaliser des chiffrages automatiques de dommages fiables et précis à l’aide d’un simple smartphone.