L'éditeur de logiciels de gestion de flotte Notilus racheté par Cegid

L'éditeur de logiciels de gestion de frais et de flotte automobile Notilus annonce son rachat par Cegid, l'un des « leaders des solutions de gestion cloud pour les professionnels ».

Notilus devient "Notilus, a Cegid company". Forte de 25 ans d'expérience et de présence dans le secteur des logiciels de gestion des frais et des déplacements professionnels, d'un portefeuille d'environ 1 000 de clients pour quelques 2 000 000 d'utilisateurs finaux, l'entreprise Notilus - convoitée depuis quelques mois par Cegid - vient renforcer la stratégie de cette dernière « au service des directions financières, l’un de ses cinq marchés prioritaires et [ainsi] conforter sa position de leadership européen des solutions de gestion dans le cloud. »

Dans le cadre de cette acquisition, Gilles Bobichon (directeur général de Notilus), les membres du comité exécutif ainsi que les 138 collaborateurs de l'entreprise sont désormais versés à l'effectif de Cegid et de sa business unit Finance, sous la direction de Jean-Baptiste Auzou.