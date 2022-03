L’éditeur de logiciels pour les flottes automobiles Opteam en forte croissance

L’entreprise 7Opteam a donc enregistré un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros en 2021 et table sur une nouvelle progression significative de 25% en 2022. En plus de cette guidance engageante, 7Opteam annonce le lancement pilote d’un projet de sectorisation avec le groupe Geodis. L’objectif est d’optimiser les tournées de livraison de l’unité Distribution & Express de Geodis, en prenant en compte les variations des flux au quotidien. La première phase de test vient de se conclure dans les agences de Brive et de Périgueux.

6000 tournées en camion ou en véhicules légers à piloter au quotidien

« Distribution & Express est le métier de Geodis spécialisé dans la livraison du dernier kilomètre, leader en France des livraisons en 24 à 48 heures et de l’express industriel. En 2021, ses 9000 collaborateurs, répartis en France et en Belgique, ont assuré les livraisons de 100 millions de colis, à travers 6000 tournées quotidiennes », précise les groupes par voie de communiqué.

7Opteam développer une nouvelle version de sa solution de sectorisation au service des 110 agences hexagonales de l’activité Distribution & Express de Geodis, afin de réduire les déplacements, un élément de plus en plus névralgique à l’heure de la flambée des prix des carburants et des ambitions environnementales de nombreuses villes.

Réduire le nombre de km parcourus

Stimuler à l’idée de relever le défi, Bruno Renimel, dirigeant de 7Opteam déclare : « Pour nos clients dont l’activité est liée au terrain, les déplacements représentent l’un des postes de dépenses les plus coûteux. Avec forcément un impact sur la compétitivité, sur le bilan carbone et sur la facture adressée au consommateur final. Nos solutions permettent de lier performance économique et démarche RSE, en réduisant considérablement le nombre de kilomètres parcourus par les techniciens : de l’ordre de 15 à 30%. A titre d'exemple, Kbane (filiale du groupe Adeo : Leroy Merlin, Zôdio, Bricoman…) qui nous a sollicité 2019 a réduit de 20% les émissions de CO2 de sa flotte automobile en 2020 ».

Gros volumes et agilité

« Chacune de nos agences réalise, selon sa taille, entre 50 et 100 tournées par jour, à l’échelle d’un département. Tous les matins, les tournées sont conçues en fonction du nombre de colis et des secteurs à livrer. Pour garantir la satisfaction de nos clients et livrer, en temps et en heure, le bon colis à la bonne adresse, il est essentiel de rester agile. Nous avons également un enjeu majeur de kilomètres parcourus et de CO2 émis. L’outil que 7Opteam a développé va nous permettre de visualiser l'ensemble des ordres de transport pour créer des tournées optimisées en fonction de la densité des secteurs, d’intégrer des points éloignés, d’adapter les moyens de livraison au volume de colis (poids lourds, véhicules légers…) et de faire face à des pics d’activité », se réjouit de son côté Sébastien Doré, directeur Excellence Opérationnelle du métier Distribution & Express de Geodis.

