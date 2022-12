L’électrique a représenté 15 % du marché VP en novembre

La part de l’électrique dans les ventes de véhicules particuliers neuf a atteint 15 % au mois de novembre, selon les chiffres de la PFA et de AAA Data. Un résultat réalisé dans un contexte de croissance du marché VP de 9,8 %. Ce développement s’accompagne d’un maintien de l’hybride rechargeable à 9 %, tout comme sur le mois d’octobre. Cependant, le nombre de véhicules concernés est plus élevé, puisque le marché est orienté à la hausse. Le niveau moyen des émissions de CO2 sur novembre tombe ainsi sous la barre des 100 grammes, avec 98,4 grammes. Sur onze mois, la part de l’électrique dans les ventes atteint 13 %, alors que l’hybride rechargeable se place à 8 %.

L’hybridation tient la route

Au cumul des onze premiers mois de l'année, l’essence reste l’énergie préférée des clients, avec 37,4 % du marché VP, soit 513 075 unités. L’hybride suit, avec 29,8 % des ventes, soit 408 377 voitures. Cette solution, qui s’étend de l’hybridation légère à l’hybride rechargeable, en passant par le full hybrid, séduit les acquéreurs par sa polyvalence et par l’efficacité des systèmes les plus performants. Le full hybrid représente ainsi 12,2 % des immatriculations, tandis que l’hybridation légère arrive à 9,4 % et que l’hybride rechargeable se place à 8,2 %. Le diesel perd du terrain, puisqu’il ne pèse que 15,9 % des immatriculations de VP, soit 217 594 unités. L’électrique suit de près, avec 13 %, soit 178 134 voitures.