L’électrique a représenté 50 992 VN et VO sur le marché français du deux-roues 2022

Si les ventes de véhicules électriques ont représenté 13,3 % des ventes de voitures particulières neuves en 2022, cette technologie reste plus discrète sur le marché du deux-roues (cyclos et motos). En effet, les ventes de modèles neufs et d’occasion 100 % électriques ont représenté 4,27 % des marchés VN et VO sur ce secteur. Selon les données récoltées par AAA-Data et l’assureur Solly Azar, le nombre de transactions de modèles électriques a atteint 50 992 scooters et motos, sur un marché cumulé de 1 193 808 VN et VO. Sur ce nombre global en recul de 6 % par rapport à 2021, l’électrique a progressé de 51,8 % sur la même période. Si ce pourcentage est élevé, il concerne cependant un nombre relativement réduit de machines. De plus, particuliers et professionnels se partagent à égalité ces 50 992 transactions.

L’électrique décolle dans les grandes villes

Les particuliers ont acquis 25 743 deux-roues électriques en 2022, soit une hausse de 71,1 % par rapport à 2021. Un total qui se décompose entre 17 786 VN et 7 957 VO. Les cyclos (-50 cm3) sont les plus concernés, avec 10 847 exemplaires neufs et 5 086 modèles d’occasion. Des nombres à comparer aux 92 031 cyclos neufs vendus l’année dernière (-9 %) et aux 242 824 cyclos d’occasion écoulés à la même période (-7 %). Si l’offre sur le marché de l’occasion reste encore limitée, les modèles neufs sont de plus en plus nombreux. L’arrivée de plusieurs grands constructeurs sur ce secteur cette année devrait renforcer la pénétration de l’électrique, notamment dans les grandes villes. En effet, les ventes de cyclos ont baissé de 9 % au niveau national mais de 20 % dans les villes de plus de 200 000 habitants. Les restrictions de circulation instaurées par les premières ZFE et le stationnement payant à Paris expliqueraient ce retrait. Au contraire, les modèles électriques ont connu les plus fortes progressions dans ces grandes agglomérations. Dans la catégorie supérieure, le succès du scooter BMW CE 04 illustre cette arrivée liée à un contexte contraignant.