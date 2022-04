L’emploi redémarre dans la branche des services de l’automobile selon l’ANFA

L’Observatoire des métiers des services de l’automobile, piloté par l’ANFA, vient de publier les deniers chiffres qui illustrent le marché de l’après-vente automobile (parc roulant, entreprises, emploi…). Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire qui a vu des chiffres de l’emploi en dents de scie, les chiffres 2021 montrent une légère progression (+1.4%). L’emploi repart donc à la hausse et dépasse le niveau d’avant crise, notamment dans la maintenance et la réparation. La branche des services de l’automobile compte ainsi près de 160 000 entreprises et 500 000 actifs occupés (salariés et indépendants).

L’alternance est à l’origine de la progression des effectifs. Avec plus de 3 000 jeunes supplémentaires (+ 9,3 %) à cette rentrée, chiffre qui progresse pour la septième année consécutive, l’alternance conforte sa position de modalité de formation privilégiée (54,5 % des jeunes formés). Parmi les filières qui rassemblent le plus d’alternants, la maintenance pour les véhicules des particuliers et la carrosserie.

La rentrée 2021 a connu la plus forte progression en termes d’inscription aux CQP et titres à finalité professionnelle de la branche : +22 % de contrats signés cette année. Avec un taux de 71 % d’insertion professionnelle des apprentis 12 mois après leur formation, l’insertion professionnelle est à la hausse par rapport à la promotion précédente.

Quelques chiffres à savoir :