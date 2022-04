L’enseigne de carrosserie Fix Auto se dote d’un nouveau portail de services

L’enseigne de carrosseries Fix Auto vient de mettre en ligne son nouveau portail digital interne Fix Hub. Il est la porte d’entrée unique de l’intégralité des informations et services mis à la disposition des adhérents à l’enseigne. Ce portail doit permettre aux professionnels du réseau de gagner du temps et de l’efficacité dans leur organisation. « Tout a été pensé pour que les réponses à leurs questions soient accessibles en un clic » commente la centrale.

Avec un mot de passe unique, les carrossiers ont accès à l’outil interne de gestion Fix Reporting, à ses documents personnels, aux formations, aux actualités du réseau, aux outils de communication et à une boutique en ligne pour le marketing et les tenues de travail.

Via cet extranet, ils peuvent de même réfléchir à de nouvelles campagnes de communication en observant les exemples proposés par le réseau et suivre le reporting de ses actions déjà passées. Fix Hub donne accès à un tableau de bord quotidien et récapitulatif des indicateurs clés pour une vue globale de la carrosserie : un planning de charge d'atelier, la gestion des délais, le suivi des marges, le suivi du chiffre d'affaires et du coût moyen sinistre, etc.

« Fix Hub est un nouvel outil qui s'ajoute à l'accompagnement complet que propose le réseau aux carrossiers Fix Auto. Nous leur apportons des solutions dédiées à leur métier et allons même plus loin en mettant en place des outils à forte valeur ajoutée qui leur permettent de gagner en efficacité. Cette nouvelle plateforme est vouée à évoluer et s'enrichir avec eux, comme l'ensemble des outils Fix Auto » commente Laurie Garcia, chargée de communication et marketing. A ce jour, l’enseigne compte 22 ateliers Fix Auto en France.