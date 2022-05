L’enseigne Mr.Bricolage va équiper ses parkings de bornes de charge Power Dot

L’enseigne de grande distribution spécialisée dans l’embellissement de la maison et du jardin Mr.Bricolage a conclu un accord avec Power Dot, spécialiste de la charge rapide chez les retailers, afin d’équiper les parkings de ses points de vente d’infrastructures de charge pour véhicules électriques.

Les adhérents-entrepreneurs des réseaux Mr.Bricolage (Mr.Bricolage et Les Briconautes) ont désormais la possibilité d’installer des bornes de recharge rapide sur leurs parcs de stationnement. Une vingtaine de points de vente du groupe Mr.Bricolage devraient être équipés de bornes de recharge rapide et ultra-rapide d’ici la fin de l’année.

Power Dot cible les enseignes commerciales

Il faut noter que Power Dot prend à sa charge l’ensemble des frais d’installation et de maintenance des bornes et se rémunère en prélevant une commission sur leur utilisation par les clients. Après plusieurs partenariats déjà fructueux avec des acteurs de l’immobilier et d’autres références (Cora, Supermarchés Match, E.Leclerc, KFC, etc.), Power Dot continue son développement avec une enseigne de grande distribution. L’entreprise, qui s’appuie sur quelque 350 partenaires en France, vise l’installation de plus de 2000 points de recharge multi-bornes en France d’ici fin 2023 en équipant les lieux de consommation du quotidien (centres commerciaux, lieux de loisirs, etc.) de bornes de recharge rapide et ultra rapide.

« Cette collaboration envoie un signal fort : il est temps que l’ensemble des acteurs du commerce, qui ont les moyens de le faire, se mobilisent pour proposer à leurs clients des solutions de recharge pour leurs véhicules électriques », souligne Matthieu Dischamps, directeur de Power Dot France.