L’entreprise TTR possède le plus beau camion MAN de France

MAN a profité de la 38eme édition des 24 Heures Camions du Mans, et de ses 80 000 visiteurs, pour élire le plus beau camion de la marque au sein d’un concours lancé en mai dernier. Troisième du genre. C’est le public de la course qui a voté pour désigner le plus beau camion au milieu de 5 autres poids lourds finalistes.

Le grand gagnant est l’entreprise TTR, représentée par Rémi Thomas, directeur, et Cyril Michel, conducteur, avec un MAN TGX de 510 ch. On remarquera côté décoration d’un camion entièrement noir, de nombreux éclairages additionnels à LED et la présence d’un large buffle qui protège toute la calandre. A l’intérieur, tapis capitonnés, sièges haute de gamme surpiqués en alcantara avec couture décorative et appuie-têtes.

« Ce véhicule est le camion dont j’ai toujours rêvé. Et nous avons travaillé dur depuis dix ans dans notre petite entreprise pour pouvoir nous l’offrir », déclare Cyril Michel, conducteur. Fort de cette victoire, l'entreprise TTR gagne un bon d’achat MAN d’une valeur de 2 500 euros.