L'équipe d'Optimum Automotive s'agrandit pour faire de son ambition internationale une réalité

Raghavendran Thiagarajan bénéficie d’une solide expérience dans l’univers automotive. Précédemment chez Arval où il gérait un portefeuille de clients grands comptes internationaux, ou chez Allane Mobility Consulting, l'homme est rodé à l’accompagnement stratégique de grandes entreprises internationales sur des thématiques diverses telles que l’optimisation du TCO/TCM, la mobilité durable ou encore la stratégie d’électrification des véhicules.

À l’heure où Optimum Automotive ambitionne d’étendre davantage sa présence internationale, Raghavendran Thiagarajan agira de concert avec les différents services de l’entreprise, à plusieurs niveaux :

analyse et veille concurrentielle et réglementaire, développer des benchmarks ;

définition de la proposition de valeur et des offres commerciales ;

coordination et lancement des nouveaux produits et étude de marché ;

participation à la validation de la roadmap technique et innovation.

« Fort de notre présence dans plus de 30 pays sur trois continents, nous ambitionnons d’adapter notre offre de services aux spécificités de chaque pays, voire de chaque typologie de clients, explique Daniel Vassallucci, CEO d’Optimum Automotive. La nomination de Raghavendran à ce poste va nous permettre de transformer cette ambition en réalité pour répondre encore plus efficacement aux besoins et attentes de nos clients ».