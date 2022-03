L’équipementier automobile Plastic Omnium réalise de nouveaux investissements dans la mobilité électrique

L’équipementier automobile Plastic Omnium, présidé par Laurent Burelle, multiplie actuellement les investissements ciblés et après des annonces sur les pièces de carrosserie intelligentes, dont l’offre de rachat d’AMLS (AMS Osram), sa direction officialise deux nouvelles opérations stratégiques.

Avec Actia Power, Plastic Omnium se renforce sur les véhicules lourds

D’une part, Plastic Omnium entre en négociation exclusive avec Actia Group en vue de l’acquisition de sa division Actia Power, spécialisée dans la conception, la fabrication de batteries embarquées, d’électronique de puissance et de systèmes d’électrification destinés prioritairement à la mobilité électrique des camions, bus et cars, trains, engins de chantier. L’opération devrait aboutir d’ici à la fin du deuxième trimestre 2022. Elle est complémentaire des investissements du groupe dans la mobilité hydrogène, particulièrement adaptée aux véhicules lourds.

Actia Power emploie plus de 200 personnes en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, pour un chiffre d’affaires de 22 millions d’euros en 2021, et fait valoir un carnet de commandes bien rempli. Avec ce projet, Plastic Omnium a l'ambition de bâtir une gamme complète de solutions de gestion d’énergie adaptées à tous les types de motorisations. « En intégrant Plastic Omnium, Actia Power bénéficiera de synergies technologiques et commerciales avec les activités des divisions Clean Energy Systems et New Energies », précise un porte-parole du groupe.

Avec Verkor, Plastic Omnium s’invite dans la partie des énergies

D’autre part, par le biais d’un investissement de 20 millions d’euros, Plastic Omnium rejoint le tour de table de Verkor, fabricant français de cellules de batteries à faible teneur en carbone et à haut rendement. On peut rappeler que Verkor , qui compte Renault parmi ses actionnaires, construit une gigafactory de 16 GWh, à Dunkerque, qui sera opérationnelle dès 2024, et un centre de R&D, équipé d’une ligne pilote de 50 à 150 MWh, ainsi que d’un centre d’innovation, baptisé Verkor Innovation Centre, qui sera opérationnel à Grenoble début 2023. L’investissement de Plastic Omnium s’accompagne d'un partenariat industriel pour la production et la commercialisation de modules et de packs de batteries électriques destinées aux véhicules individuels et commerciaux et au stockage stationnaire d’énergie. Plastic Omnium disposera par ailleurs d’un accès privilégié à une capacité initiale de production de cellules de 4 GWh par an à partir de 2025.

« Cette collaboration industrielle permet de placer Verkor au centre des acteurs de la mobilité électrique et de nous développer sur les marchés des véhicules commerciaux et du stockage stationnaire », souligne Benoît Lemaignan, président du directoire de Verkor.

Plastic Omnium en position centrale pour la mobilité propre

« Dans la continuité du développement de batteries packs 48V à sodium-ion pour les véhicules hybrides avec la start-up française Tiamat Energy, cette double opération pose des jalons stratégiques visant à faire du groupe un producteur à part entière de modules de batteries et un partenaire privilégié des acteurs de la mobilité en matière de systèmes de gestion d’énergie, adaptés à tous types de motorisations », met en exergue Christian Kopp, directeur général de la division Clean Energy Systems de Plastic Omnium. Laurent Favre, son directeur général, conclut en insistant sur le fait que Plastic Omnium se déploie sur le spectre large des mobilités électriques (automobile, ferroviaire, flottes commerciales, camions, bus, etc.).