L’équipementier automobile Plastic Omnium a renoué avec les profits en 2021

Après le groupe Michelin qui a affiché de très bonnes performances, Faurecia, qui a déploré une petite perte, et en attendant Valeo, qui livrera ses résultats le 25 février 2022, le groupe Plastic Omnium, présidé par Laurent Burelle, a présenté un robuste bilan 2021, qui le voit quitter la zone rouge et renouer avec les bénéfices (126 millions d’euros, contre une perte de 251 millions d’euros en 2020).

Un intense développement avec les constructeurs automobiles chinois

Le free cash flow atteint 251 millions d’euros, dépassant l’objectif initial de 220 millions d’euros ou plus. Les liquidités sont renforcées, à 2,67 milliards d’euros. De quoi réjouir Laurent Favre, directeur général de Compagnie Plastic Omnium SE, qui pointe « une surperformance commerciale significative, en particulier en Asie et dans l’électrification ». La croissance de Plastic Omnium a été de 10,7% en Chine sur un marché à +4,7% (le groupe fournit désormais 26 constructeurs chinois) et pour les ventes du groupe pour les véhicules 100% électriques (BEV) ont augmenté de 8%, deux points de mieux que la production. Une performance d’autant plus significative que le rebond du marché mondial a été moins vif que prévu à cause de la pénurie de composants électroniques qui a amputé les productions (9,6 millions de véhicules « perdus » en 2021).

Focus sur les lancements de programmes de Plastic Omnium en 2021

Plastic Omnium s’est donc renforcé en Chine, sur le premier marché mondial où il est le leader sur l’activité « Exterior parts », avec 22% de parts de marché, et le numéro deux pour l’activité « Fuel Systems », avec 10% de parts. Dans ce pays, le groupe s’appuie sur un réseau industriel complet avec 2 centres de R&D et 34 usines (2 nouvelles usines verront le jour en 2022 et 2 autres en 2023-2024).

D’une manière générale, Laurent Favre se félicite de voir Plastic Omnium progresser sur l’ensemble de ses principaux marchés : +0,5% en Europe, qui pèse 53% de ses ventes, +2,9% en Amérique du Nord (26%), +17,9% en Asie hors Chine (7%), et donc, +10,7% en Chine (12%).

Focus sur les principaux clients de Plastic Omnium

Pour sa guidance 2022, la direction de Plastic Omnium se veut prudente, même si IHS Markit prévoit une hausse de 9,3% de la production automobile mondiale, à 81 millions d’unités. Laurent Favre table cependant sur une surperformance du groupe par rapport au marché mondial, avec une marge opérationnelle comprise entre 5% et 6%, et un free cash flow supérieur à 260 millions d’euros.

Au niveau stratégique, le groupe va continuer à se positionner sur l’intégralité des solutions d’électromobilité, en maintenant notamment ses investissements sur l’hydrogène pour les mobilités lourdes où il compte déjà des contrats de premier ordre (Hyundai, Alstom, Airbus, McPhy…). Le développement d’HBPO reste aussi naturellement à l’agenda. Dans un autre registre, Laurent Favre a confirmé les engagements de Plastic Omnium sur la voie de la décarbonation, en confirmant les objectifs RSE ambitieux du groupe.