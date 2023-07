L’esprit Alpine inspire la nouvelle Clio de Renault

Avec plus de 16 millions d’unités vendues depuis 1990, la Clio est indéniablement le best-seller de Renault. Avec la Clio phase 2, le constructeur veut reprendre la première place des voitures particulières les plus vendues en France, ce qui est déjà le cas à l’issue du premier semestre 2023.

A l’occasion d’un test drive international en Belgique près de Bruxelles, Renault a présenté sa nouvelle Clio, Depuis la Clio I en 1990, la petite citadine reste une succès-story pour la marque française évoluant au niveau de la motorisation du diesel aux outils d’aide à la conduite puis une évolution de l’hybride autorechargeable. Trois points marquent ce lancement ;: la motorisation e-Tech, le design nouvelle vague et la polyvalence de cette petite citadine sur tout type de clientèle. On retrouve trois niveaux de finition : évolution, techno et esprit Alpine.

Sur ce segment B, ce modèle répond à tous les besoins en terme d’énergie sauf le full électrique qui n’est pas présent ici. Renault poursuit, en effet, sa stratégie de plateforme dédiée à l’électrique et non pas le mélange entre le thermique et l’électrique sur une même plateforme, ce qui donne un véhicule moins efficient.

Un intérieur 100% digital avec deux écrans

Sur cette nouvelle motorisation e-Tech, la marque a placé une boite de vitesse à crabot, avec un couple de 145 chevaux et 95g / CO2 et 4,5 l / 100 kms. La Clio est toujours produite sur la plateforme CMF-B.

La nouvelle Clio bénéficie d’une gamme de motorisations multi-énergies, avec en fer de lance technologique le moteur E-Tech full hybrid de 145 ch. Rendant accessible à tous le plaisir de rouler en électrique en ville, il conjugue agrément de conduite et baisse de la consommation de carburant et des émissions de CO2. Les autres motorisations disponibles – essence, Diesel et bicarburation essence/GPL – affichent des puissances qui couvrent une large palette, et contribuent à proposer l’offre de motorisation la plus complète qui soit.

Blue dCi 100 : le diesel sobre pour les flottes d’entreprises

Parfaitement adapté pour les usages intensifs et les flottes d'entreprise, ce moteur blue dCi 100 ch / 260 Nm propose une conduite sobre et efficace. Doté d’une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports qui réduit le régime moteur au-delà de 110 km/h, Nouvelle Clio Blue dCi est particulièrement efficace pour un usage routier et autoroutier. Ce moteur répond aux nouvelles normes de dépollution avec l’intégration du système de réduction catalytique sélective (SCR) considéré comme le plus performant des systèmes post-traitement des oxydes d’azote (NOx).

L’esprit Alpine en bonus

Au niveau du design, la nouvelle Clio intègre la nouvelle entité lumineuse de la marque avec un côté plus sportif notamment. La face avant comprend plus de présence avec une calandre plus large et avec du volume. Ce qui donne plus de mouvement et de profondeur au véhicule avec un effet sur le logo. L’esprit Alpine est présent pour la première fois au niveau des jantes notamment tout comme la face avant. A l’intérieur, on retrouve un dispositif de 20 outils d’aide à la conduite, avec un écran central façon iPad très intuitif.

Un logo identitaire au centre de la calandre

Au centre de la calandre, le logo Renault « Nouvel’R » en chrome satin brossé, revendique l’héritage de la marque. Avec sa forme géométrique à la fois simple et porteuse de sens, le logo devient intemporel. Une symbiose entre deux losanges qui s’imbriquent par un effet d’optique crée une complémentarité et une impression de mouvement continu. À travers ce logo, Nouvelle Clio réaffirme plus que jamais son identité.

Au niveau du marché français, la Clio a évolué de 19% de part de marché en 2021 à 20,6% sur les cinq premiers mois de 2023, soit 4,2 points de plus par rapport à 2022. Best-seller historique de la marque en France, la Clio est commercialisée à 62% en essence et 9% en diesel sur cette première partie de l’année.

Côté tarif la version esprit Alpine E-Tech 145 ch est commercialisée à 27 400 euros. D’autres tarifs à suivre dans les prochaines semaines, Renault souhaitant s’approcher de 20 000 euros pour prix d’attaque.