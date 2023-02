L'État encourage sept opérateurs au déploiement de stations de recharge rapide pour véhicules électriques

La recharge électrique reste un élément clé pour l'adoption des véhicules électriques. Conscient de cela, et alors qu'il envisage la production de 2 millions de véhicules zéro émission d'ici la fin de la décennie, l'État a lancé dans le cadre du plan « France Relance 2030 » un appel à projets pour le déploiement de réseaux de bornes de recharge à haute puissance (> 150 kW) sur l'ensemble du territoire, caractérisé par l'implantation de 178 stations en métropole.

La première phase de ce programme va permettre l'installation de « plus de 1 000 points de charge haute puissance ouverts au public vont être financés dans les zones denses et les territoires, mettant à disposition des particuliers et des professionnels une offre accessible de recharge des véhicules en moins de 30 minutes » soulignent le ministère de la Transition écologique et celui de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle.

Dream Energy Mobility, Electra, Allego, TotalEnergies...

Pour y parvenir, les sept lauréats vont se partager une enveloppe de 38 millions d'euros. Ont été retenus les opérateurs Dream Energy Mobility, Electra, Allego, Syder, TotalEnergies, Engie Mobilités Electriques et Sowatt Solutions.

Plus concrètement, Dream Energy va déployer 35 stations et 170 points de charge. Du côté d'Electra ce sont 46 stations et 320 points de charge qui seront raccordées. Allego prend part à hauteur de 17 stations pour 138 points de charge. Le Syder aura à sa charge 9 stations représentant 72 points de charge. TotalEnergies va créer 20 stations et 144 points de charge. Engie Mobilités Electriques prend part au projet à hauteur de 32 stations pour 329 points de charge et enfin Sowatt réalisera 19 stations soit 70 points de charge.