L’Europe débloque 292 millions d’euros pour financer 24 projets de mobilité

L’heure est à la décarbonation du secteur des transports. C’est pourquoi l’UE, suite à la seconde session d’un appel à propositions qui s’est clôturée le 7 juin dernier, s’est engagée à subventionner, à hauteur de 292,5 millions d’euros, une sélection de projets faisant la part belle aux énergies alternatives.

Parmi les 24 projets choisis, allant de l’installation de bornes de recharge le long du réseau routier européen RTE-T à l’ouverture de stations de ravitaillement en hydrogène ou l’électrification des services d’assistance en escale dans les aéroports, le développement de plus de 1 000 points de charge haute puissance à travers l’Europe porté par Ionity se verra notamment doté d’un financement public de 28 millions d’euros. Une somme qui n’égale cependant pas celle allouée au programme des stations de recharge pour véhicules lourds de Greenway Infrastructure et qui s’élève à 40 millions d’euros.

Un quart des projets retenus sont français

Sur les 24 projets retenus par l’Europe, six arborent fièrement le drapeau tricolore – contre sept venus d'Italie, nos voisins transalpins étant les plus représentés dans le tableau des projets sélectionnés. Ils mêlent solutions pour mobilité électrique et pour mobilité hydrogène, certains concernant le déploiement de huit points de recharge électrique destinés aux avions sur l’aéroport de Montpellier Méditerranée (1,2 million d’euros), d’autres visant à électrifier le dépôt de bus RATP de Malakoff (Hauts-de-Seine) pour 4 millions d’euros.

Tous les projets sélectionnés :

L’Europe soutiendra également la SAS Dijon Métropole Smart EnergHy pour le déploiement de deux stations de production et de distribution d’hydrogène vert ou encore l’installation d’un réseau de dix stations Hype Assets à Paris et sa banlieue.

L’hydrogène au cœur de dix projets

Outre ces ambitions, le carburant alternatif que constitue l’hydrogène se place au centre de presque la moitié des projets retenus. Sur l’ensemble et toutes nationalités confondues, dix en font en effet leur cheval de bataille. On peut ainsi citer la mise en place d’un réseau de cinq stations de ravitaillement en hydrogène dans le nord-ouest de l'Italie (pour 13 millions d’euros) ou encore l’exploitation d’un réseau de huit stations de ravitaillement en hydrogène aux Pays-Bas et en France (pour 17 millions d’euros).

Au total, l’investissement de 292,5 millions d’euros prévu se traduira par environ 5 700 points de recharge répartis dans environ 1 400 stations de recharge, ainsi que quelque 57 stations de ravitaillement en hydrogène le long du réseau RTE-T, le tout dans les trois prochaines années. L’appel à projets européen étant ouvert jusqu’au 19 septembre 2023 avec des étapes régulièrement, la Commission européenne devrait également débloquer de nouveaux budgets dans les mois à venir avec une nouvelle échéance fixée au 10 novembre 2022.