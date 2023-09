L'Europe ouvre une enquête sur la "concurrence déloyale" des voitures électriques chinoises

En qualité de présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen tient chaque année un discours devant les eurodéputés. À l’occasion de cette séance plénière qui se tenait ce mercredi 13 septembre 2023, la responsable allemande a abordé tous les sujets chauds du moment. Celle qui compte bien poursuivre pour cinq nouvelles années de mandat sait que le scrutin de juin 2024 approche. Alors en plus des négociations d’adhésion de la Moldavie et de l’Ukraine, ou encore des avancées du Pacte vert, Ursula von der Leyen a tenu à évoquer la concurrence dans l’industrie des voitures électriques.

En cause, les modèles chinois commercialisés à des prix bien inférieurs à ceux des constructeurs européens. De fait, le gouvernement de Xi Jinping pratique une politique de soutien renforcé au secteur. Ainsi, il a été annoncé en juin dernier qu’un ensemble d’incitations fiscales de plus de 66 milliards d’euros sera déployé sur les quatre prochaines années. Ces mesures concerneront les véhicules électriques et hybrides chinois, qui seront exemptés de la taxe à l’achat jusqu’en 2025. Si cette dernière mesure ne concerne que les consommateurs locaux, elle aura un impact sur les recettes des constructeurs de l’Empire du Milieu, qui seront ainsi encouragés à poursuivre leur expansion. Depuis le printemps, la Chine est devenue le premier exportateur de voitures à travers le monde, dépassant l’Allemagne et le Japon, avec une augmentation particulièrement constatée pour les véhicules électrifiés.

The electric vehicles sector is crucial for the clean economy.



But markets are flooded with cheaper Chinese electric cars with price artificially kept low by huge state subsidies.



This is distorting our market.#SOTEU pic.twitter.com/38FZJLDlwL — European Commission (@EU_Commission) September 13, 2023

Des discussions à venir entre l’UE et la Chine

Face à cette nouvelle concurrence sous-estimée – à l’image de ce qu’a pu être Tesla par le passé –, la Commission européenne veut sévir. Dans un premier temps, sa présidente a annoncé ce mercredi l’ouverture d’une enquête sur les subventions accordées par les autorités chinoises à leurs constructeurs de voitures électriques. « L'Europe est ouverte à la concurrence. Pas à un nivellement par le bas », a apposé Ursula von der Leyen face aux eurodéputés. Dans des propos retranscrits par l’AFP, elle condamne le fait que « les marchés mondiaux sont aujourd'hui inondés de voitures électriques chinoises bon marché, dont le prix est maintenu artificiellement bas par des subventions publiques massives. »

Elargissant son discours au Parlement européen de Strasbourg à d’autres domaines, la présidente de la Commission européenne a rappelé que les entreprises européennes « sont souvent battues sur le terrain des prix par des concurrents bénéficiant d'énormes subventions publiques. » Pour l’industrie solaire comme pour celle des voitures électriques, Ursula von der Leyen n’hésite pas à parler de « pratiques commerciales déloyales de la Chine. » Dans la foulé sur X (ex-Twitter), le commissaire européen au Commerce a annoncé qu’il se rendra en Chine la semaine prochaine. « Nous voulons garder le dialogue ouvert », a assuré Valdis Dombrovskis sur le réseau social. Reste à savoir quelles seront les mesures conseillées par cette enquête de l’Union Européenne.