L'Europe s'accorde sur le déploiement progressif de systèmes de transport intelligents

En vue d'accélérer la transition numérique et promouvoir une mobilité plus intelligente au sein de l'Union Européenne, la présidence du Conseil et les représentants du Parlement européen ont récemment conclu un accord provisoire sur la révision d'une directive clé. Cette directive vise à faciliter le déploiement progressif et harmonisé des systèmes de transport intelligents.

La nécessité de systèmes de transport intelligents pour une mobilité plus sûre et durable: Selon Andreas Carlson, ministre suédois des infrastructures et du logement, « Des systèmes de transport intelligents sont essentiels pour accroître la sécurité routière et résoudre les problèmes croissants d'émissions et de congestion en Europe. L'accord d'aujourd'hui stimulera l'évolution de notre Union vers une mobilité plus intelligente, plus sûre, plus efficace et plus durable ».

La directive révisée s'aligne sur les avancées technologiques telles que la mobilité connectée et automatisée, les applications de mobilité à la demande et le transport multimodal. Elle vise également à accélérer la disponibilité et renforcer l'interopérabilité des données numériques nécessaires à ces services.

Définition des données et échéances clés

La directive définit les types de données essentiels, tels que les conditions d'accès aux tunnels et aux ponts, les limites de vitesse, les plans de circulation, les restrictions d'accès permanentes, les fermetures de routes, les travaux et les mesures temporaires de gestion du trafic. Les services critiques liés à la sécurité routière sont également inclus. Selon le type de données, de nouvelles informations seront disponibles numériquement entre fin 2025 et fin 2028.

La mise en œuvre de la nouvelle directive couvrira les cinq prochaines années et un périmètre géographique précis du réseau routier. Le texte clarifie également plusieurs dispositions, notamment le traitement provisoire des situations d'urgence, la protection des données personnelles, ainsi que les domaines prioritaires de déploiement et d'utilisation des spécifications et normes.

Processus d'approbation à venir

L'accord provisoire doit maintenant être entériné par le Conseil et le Parlement. Une fois adopté par les deux institutions, la présidence suédoise prévoit de soumettre le texte aux représentants des États membres pour approbation dans les meilleurs délais.