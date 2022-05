L'Europe veut décupler sa production de batteries d'ici 2025

Avec l'objectif d'atteindre la neutralité climatique d'ici 2050, la Commission a attribué d'importants fonds ces dernières années pour le développement et la production durables de batteries. Parallèlement, cette production décuplée doit être essentielle à la compétitivité de l'industrie automobile et à la réduction de la dépendance à l'étranger. D'ici trois ans, la production européenne de batteries devrait passer de 44 GWh (6% de la capacité mondiale) à 400 GWh. Cette activité concerne près de 800 000 emplois et devrait générer près de 250 milliards d'euros pas an. Il demeure néanmoins la question de l'approvisionnement en matières premières. La production actuelle de matériaux, tels que le lithium, le cobalt ou le nickel, ne couvre pas la demande. La Commission a alors ciblé l'approvisionnement durable, la diversification de l'approvisionnement et les chaînes de valeur résiliente, notamment en temps de pénurie. Il est estimé qu'entre 2014 et 2020, l'Union européenne a subventionné à hauteur de 1,25 milliards d'euros et des garanties de prêts représentant 500 millions d'euros à des projets liés aux batteries. Un montant de 925 millions d'euros a été affecté à ce domaine pour Horizon Europe (programme de l'UE pour la recherche et l'innovation) et certains plans nationaux pour la "reprise et la résilience".

L'audit va examiner la stratégie et les objectifs de la Commission, notamment en ce qui concerne la chaîne de valeur des batteries au sein de l'UE et vérifier son adéquation avec les stratégies en matière de neutralité climatique et de mobilité durable. Annemie Turtelboom, membre de la Cour des compte à la tête de l'audit, explique : « Nous chercherons à déterminer si l'action de l'UE favorise l'essor des batteries en Europe et contribue à la compétitivité et à la durabilité de la chaîne de valeur. » Les auditeurs ont également pour mission de chercher à déterminer si la Commission a choisi des moyens "adéquats et efficaces" d'intervention et examiner comment elle a affecté les fonds au cours de la période 2014-2020, et enfin quels sont les résultats obtenus à ce jour. De plus, ils se rendront dans les pays où sont mis en oeuvre les projets financés, soit l'Allemagne, l'Espagne, la France, la Pologne et la Suède, ainsi qu'au Portugal, qui possède les principales réserves connues de lithium.

Pour mémoire, en 2018, la Commission européenne a publié un plan d'action stratégique sur les batteries, qui définit des mesures de soutien à la construction d'une chaîne de valeur des batteries en Europe. En 2020, elle propose que la directive de l'UE relative aux piles et aux déchets de piles, qui date de 2006 soit remplacée par un règlement (en cours d'adoption par le Parlement européen et le Conseil).