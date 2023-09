L’Europe vote finalement des objectifs réalistes de décarbonation du transport routier

La Commission européenne avait proposé, plus tôt dans l’année, des changements importants quant aux normes CO2 que devront respecter les poids lourds. Ce mardi 19 septembre, la Commission des transports et du tourisme (TRAN) du Parlement européen a finalement voté des objectifs réalistes.

La puissante Union internationale du transport routier (IRU) n’a pas caché sa joie après le dernier vote de la Commission des transports et du tourisme (TRAN) du Parlement européen. Si la Commission européenne avait proposé en début d’année des modifications cruciales quant aux émissions de CO2 du secteur, le rapport établi mardi 19 septembre a permis de revoir à la baisse certains objectifs. Le but étant de les rendre plus réalistes alors que le chemin est encore long pour parvenir à décaborner le transport routier. « Nous apprécions pleinement le pragmatisme des membres de TRAN, qui ont décidé de laisser toutes les options ouvertes aux opérateurs de transport », a félicité Raluca Marian, directrice du plaidoyer européen de l'IRU, dans un communiqué publié le lendemain du vote.

Réduction des objectifs d’émission de CO2

Les amendements du TRAN permettent ainsi l'inclusion d'un facteur de correction carbone dans la législation sur le CO₂. Désormais, les carburants neutres en carbone sont validés comme étant une solution à long terme pour le transport durable des poids lourds, aux côtés de l'électrification et de l'hydrogène. L’objectif de réduction des émissions pour la période 2030-2034 restera donc de l’ordre de 30 %, alors même que la Commission européenne espérait le faire atteindre 45 %. Mais le TRAN a rappelé que le déploiement des infrastructures de carburants alternatifs est encore bien trop insuffisant. Pour les mêmes raisons, l’objectif à partir de 2040 a été réduit de 90 % à 75 %. Certaines catégories, notamment les plus de 40 tonnes et/ou mesurant plus de 18,75 mètres devraient bénéficier de certaines mesures d’exception.

Garder une place pour le thermique

La commission du transport et du tourisme a tenu à rappeler qu’une place doit être gardée pour les moteurs à combustion après 2040. « Une part de marché à 10 % revient pratiquement à n’avoir aucun marché. L’espace de 25 % laisse une importante porte ouverte, notamment pour mieux desservir les corridors commerciaux longue distance, où la combustion pourrait bien rester un excellent choix pour l’efficacité opérationnelle », a détaillé la directrice du plaidoyer européen de l'IRU. Le rapport du TRAN permet aux professionnels du secteur de poursuivre leur développement en faveur de la réduction des émissions tout en gardant des proportions réalistes.

Pas d’obligation de bus 100 % électrique pour 2030

Le TRAN s’est également positionné en faveur d’une révision des objectifs de réduction du CO2 concernant les bus, qui devaient être de 100 % pour 2030 et qui atteignent désormais les 80 %. Le but étant d’atteindre le seuil de zéro émission de manière progressive, lorsque les conditions du marché seront favorables. L’IRU a tenu à remercier publiquement le TRAN pour la prise en compte des spécificités du secteur. « Nous espérons que le pragmatisme de l'avis de la commission des transports et les connaissances approfondies qui ont soutenu sa position inspireront la commission de l'environnement du Parlement européen, la commission chargée du dossier, et finalement sa plénière, pour parvenir à un résultat permettant véritablement la décarbonisation des transports », a rajouté Raluca Marian.