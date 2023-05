L'ex-patron de Free2Move Lease prend la tête de Leasys France (Stellantis + Crédit Agricole)

Leasys consolide les activités de Leasys (ex-FCA) et Free2move Lease (Stellantis) pour créer le cinquième acteur européen du secteur avec une flotte gérée de 828 000 véhicules, avec l'ambition de devenir un leader européen des services de mobilité et un objectif de flotte d'un million de véhicules d'ici 2026. Christian Séré-Annichini déclare : « c’est pour moi un honneur d’être nommé à la tête de Leasys France et relever les nouveaux challenges de la mobilité de demain. Ainsi, notre stratégie est d'offrir des solutions de mobilité innovantes qui permettront aux clients la meilleure expérience de mobilité. La location à long terme sera un « moteur » de la transition vers l'électrification et Leasys en sera un des leaders ».

De la télématique à la location longue durée

Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers puis de l’ESSEC Business School en 1993, Christian Séré-Annichini, a commencé sa carrière en tant que chef de produit chez PSA Peugeot Citroën où il a contribué au développement de services de télématique routière. Puis, de 2000 à 2003, il évolue au poste de consultant senior au sein du cabinet de conseil McKinsey & Company pour lequel il a réalisé plus de 15 projets stratégiques. Il rejoint ensuite le secteur des télécommunications, en intégrant SFR jusqu'en 2010 où il devient directeur développement chez Vivendi.

Entre 2016 et 2021, Christian Séré-Annichini opère un retour vers les mobilités et prend la direction du département en charge du développement et de la gestion opérationnelle des services de mobilité chez PSA Peugeot-Citroën. C’est en 2021 qu’il devient le CEO de Free2Move Lease France jusqu’à la fusion avec Leasys, le 5 avril dernier, où il est nommé directeur général de la nouvelle entité Leasys France.