L'huile Texaco Delo 400 XSP-SD 5W-30 désormais homologuée Scania LDF-4

L’huile moteur Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30 est formulée pour être utilisée dans une large gamme de moteurs diesel atmosphériques et turbocompressés, dans des applications sur route, hors route et de construction. Cette huile moteur pour véhicules industriels participe à la réduction de la consommation de carburant, à maintenir une protection haute performance contre l'usure des composants malgré les intervalles prolongés entre les vidanges. De plus, formulée avec des huiles de base synthétiques de faible viscosité, elle offre également une protection optimale contre l'usure lors des démarrages à froid, y compris dans des conditions extrêmes.

Rappelons que l'homologation Scania LDF-4 (Long Drain Field Test) garantit que les véhicules sont utilisés avec la qualité d'huile requise. Pour répondre à la spécification, Scania teste les huiles et les moteurs sur 155 000 km en transport longue distance, avant de les vidanger et d'examiner les pièces du moteur.