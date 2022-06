L’hybridation E85 aussi vertueuse que le 100 % électrique ?

Le Parlement européen statuera le 7 juin prochain sur sa position vis-à-vis du règlement sur les émissions de CO2 pour les véhicules légers neufs à l’horizon 2035. Alors qu’une partie des débats porteront sur les méthodes de mesure de l’impact des véhicules sur le climat, une étude de l’IFP Energies nouvelles révèle que les véhicules hybrides flex-E85 rechargeables, fonctionnant à 40 % en mode électrique, sont tout aussi vertueux que les véhicules électriques sur le plan du climat.

Le spécialiste de la recherche et de la formation dans les domaines de l'énergie a mesuré et comparé les émissions de gaz à effet de serre des véhicules thermiques 100 % essence, hybrides flex-E85 rechargeables et des voitures 100 % électriques, en utilisant la méthode d’analyse sur tout le cycle de vie (fabrication au recyclage).

Pour la Collective du bioéthanol, cette étude confirme la pertinence de laisser aux constructeurs automobiles la latitude pour faire coexister deux technologies tout aussi efficaces pour accélérer la décarbonation des transports à court et moyen terme.

Il n’en fallait pas moins pour que les acteurs du bioéthanol français demandent aux eurodéputés et aux instances européennes de respecter le principe de neutralité technologique et de laisser aux constructeurs automobiles la flexibilité de répondre à la trajectoire de neutralité carbone par un bouquet de technologies.