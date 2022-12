L’hybride arrive chez Dacia avec le Jogger à partir de 24 600 euros

L’hybride arrive chez Dacia. Des débuts particulièrement attendus pour cette motorisation issue de la gamme Renault. Le break surélevé Jogger inaugure cette technologie chez Dacia. La version Hybrid 140 sera ainsi disponible à la commande à partir du mois de janvier 2023, pour une arrivée en concession prévue à partir du mois de mars. Dacia annonce un tarif de 24 600 euros en entrée de gamme pour cette motorisation. Un tarif qui aurait sans doute été plus bas dans un contexte différent mais qui constitue cependant une offre intéressante pour un véhicule familial disponible en cinq et sept places. La marque ne donne pas encore de grille tarifaire complète. Il faudra sans doute attendre l’ouverture des commandes en janvier pour avoir la totalité des prix. Cependant, cette motorisation arrive sur un modèle lancé en mars dernier et qui cumule déjà 51 000 immatriculations dans le monde pour 83 000 commandes. Sur l’ensemble de ces véhicules, la motorisation ECO-G 100 représente 2/3 des ventes, tout comme le niveau de finition le plus élevé. Enfin, 55 % des clients ont opté pour une version sept places. L’hybride devrait donc compléter cette offre par le haut, sans doute auprès d’une clientèle différente. L’atout de Jogger Hybrid 140 repose sur sa motorisation et sur une habitabilité préservée. Il dispose d’un combiné d’instrumentation spécifique, qui reprend toutes les informations propres au système hybride. Freinage régénératif et frein de parking électrique sont également de série, tout comme la boîte de vitesses automatique sans embrayage, qui fait la particularité du système hybride.

Positionnement toujours essentiel

La puissance cumulée de 140 chevaux est assurée par le moteur thermique essence 4 cylindres de 1,6 l et 90 chevaux, associé à un moteur électrique de 50 chevaux et à un démarreur/générateur haute tension. La boîte automatique à crabots agit sur ces moteurs, avec quatre rapports sur le propulseur thermique et deux rapports pour l’électrique. Le freinage régénératif permet de récupérer de l’énergie lors des décélérations. Dacia annonce une autonomie supérieure à 900 km en cycle mixte WLTP. La batterie de 1,2 kWh est garantie 8 ans ou 160 000 km. Le niveau de consommation devrait être réduit par rapport aux dimensions du véhicule, à l’image de ce qui existe déjà au sein de la gamme Renault. De quoi répondre aux attentes des clients désireux d’une voiture familiale « essentielle » et sobre.