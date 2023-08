L’hybride selon Porsche : 739 chevaux pour le nouveau Cayenne Turbo E-Hybrid

Associer un moteur électrique à un moteur thermique permet de soulager ce dernier pour abaisser les émissions de CO2 et la consommation. Pour un constructeur de voitures de sport, la présence de deux propulseurs permet aussi de gagner en puissance. L’hybridation constitue donc le sommet de la gamme du nouveau Cayenne, avec le Cayenne Turbo E-Hybrid. Le constructeur a largement revu son système, en associant sur ce modèle son moteur V8 biturbo de 599 chevaux à un moteur électrique de 176 chevaux (130 kW). L’ensemble offre une puissance cumulée de 739 chevaux et un couple maximal de 950 Nm. Des caractéristiques qui permettent à ce mastodonte de passer de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes et d’atteindre 295 km/h. La batterie gagne en capacité, avec 25,9 kWh. Elle offrirait au véhicule une autonomie pouvant aller jusqu’à 82 km en mode 100 % électrique (cycle EAER City). Sa recharge peut prendre moins de 2 heures et 30 minutes grâce à son chargeur embarqué de 11 kW. Les gains se situent donc à tous les niveaux pour cet hybride rechargeable.

Un comportement routier encore plus rigoureux

L’une des nouveautés introduites sur ce Cayenne Turbo E-Hybrid concerne la suspension pneumatique. Monté en série, ce système comprend deux chambres et deux soupapes, qui permettent de régler indépendamment la compression et la détente des amortisseurs. Ce principe est déjà courant sur les motos, afin de favoriser leur tenue de route et leur confort. Les réglages sur ce Cayenne deviennent donc plus fins entre les différents modes prédéfinis. Cette version bénéficie également en série du contrôle vectoriel du couple PTV Plus. Enfin, le système de stabilisation active (PDCC) et les roues arrière directrices sont disponibles en option. Un Pack GT optionnel permet de gagner encore en sportivité, grâce à des réglages de châssis plus radicaux, une hauteur de caisse abaissée, un carrossage plus important sur le train avant et un système de freinage en céramique (PCCB). Ce Pack GT inclut aussi plusieurs éléments de carrosserie en carbone, dont le toit et le diffuseur. Disponible en version Cayenne et Cayenne Coupé, le nouveau modèle débute à partir de 179 569 euros et 183 049 euros pour le Coupé. Il faudra débourser au minimum 212 417 euros pour bénéficier du Pack GT.