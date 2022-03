L'iconique Combi de Volkswagen devient ID. Buzz électrique

Le 9 mars 2022, en première mondiale, Volkswagen Véhicules Utilitaires a révélé un véhicule très attendu cette année : l’ID. Buzz, la version électrique du fameux Combi. Dérivé de la célèbre Coccinelle, le Volkswagen Combi est né en 1947 en Allemagne et a rapidement rencontré le succès. Malgré sa longévité légendaire, Volkswagen a accompagné l'évolution du marché automobile avec de nouveaux véhicules comme les Transporter, Caravelle et autres Multivan. En 2022, la firme de Wolfsburg franchit un nouveau pas en dévoilant la version de série de son ID. Buzz, un « combi » 100 % électrique.

Le lancement officiel est prévu en Europe à partir de l'automne 2022, puis en Amérique du Nord (en version à empattement long) dès 2023 puis en vente à partir de 2024.

Une vitrine technologique de la gamme ID. électrique de Volkswagen

Baptisé ID. Buzz, ce modèle embarque toutes les nouvelles technologies d’aide la conduite et les connexions avec les infrastructures. L’ID. Buzz c’est aussi de l’émotion et des couleurs comme un rappel à une vie bohème bobo des années 50 à 70. Cet effet rétro fonctionne parfaitement dans un contexte d’engouement pour les camping-cars depuis plusieurs années.

De « Flower Power » à électrique et autonome

Légende des années 50 à 70, le Combi a marqué la génération hippie « Flower Power », l’ID. Buzz se présente aujourd’hui comme l’étendard de l’électrification et de la prochaine conduite autonome pour Volkswagen. À l'occasion de cet évènement avant la production effective du véhicule, Volkswagen Véhicules Utilitaires et Volkswagen VP présentent l’un des concepts automobiles les plus novateurs et durables d’aujourd’hui avec le nouvel ID. Buzz et l’ID. Buzz Cargo. Les deux véhicules zéro émission transfèrent le design d’une des plus grandes icônes de l’automobile, le T1, dans l’ère de l’électromobilité. L’ID. Buzz est la première gamme de minibus et d’utilitaires à être produite et livrée avec un bilan carbone neutre.

Une batterie de 77 kWh en Europe

Les versions européennes seront lancées avec une batterie de 77 kWh (contenu énergétique brut : 82 kWh). Elle alimente un puissant moteur électrique de 150 kW qui entraîne l’essieu arrière. La puissance de charge en courant alternatif (CA) est de 11 kW. La puissance de charge peut atteindre jusqu’à 170 kW avec un connecteur CCS sur une borne de recharge rapide en CC (courant continu), la batterie est ainsi rechargée de 5 à 80 % en 30 minutes environ. Comme tous les modèles de la famille ID. de Volkswagen, le nouvel ID. Buzz et l’ID. Buzz Cargo se basent sur la plateforme modulaire d’électrification (MEB) du groupe.

L’impulsion initiale – le premier précurseur de l’ID. Buzz est apparu il y a 50 ans

L’ID. Buzz n’est d’ailleurs pas le premier Combi à propulsion électrique. Il y a 50 ans déjà, Volkswagen présentait au salon de Hanovre un T2 comme premier prototype équipé d’un moteur électrique à l’arrière. Son autonomie maximale de 85 kilomètres montrait toutefois que la technologie des batteries de cette petite série n’en permettait pas une utilisation pratique. Quoi qu’il en soit, en 1972, il naissait déjà : le rêve d’un Combi 100 % électrique.

Vers une conduite autonome