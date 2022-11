L’ID. Buzz de Volkswagen se dote d’aides à la conduite innovantes

« En faisant appel à l’intelligence collective pour la nouvelle version du système Travel Assist, nous franchissons une nouvelle étape vers l’avènement de la conduite hautement automatisée », explique Kai Grünitz, membre du directoire de la marque Volkswagen en charge du développement. Le constructeur a doté l’ID. Buzz des systèmes d’aide à la conduite de dernière génération, à commencer par le Travel Assist basé notamment sur le partage des informations transmises par les véhicules et collectées dans le cloud, ou bien encore le système d’aide au stationnement Park Assist Plus.

Travel Assist avec intelligence collective

Proposé en option, le système Travel Assist permet de maintenir le véhicule dans sa voie, de conserver une distance de sécurité avec le véhicule précédent et de s’assurer qu’il ne dépasse pas la vitesse maximale fixée par le conducteur. Pour ce faire, la technologie s’appuie notamment sur un système adaptatif de suivi de trajectoire, afin de maintenir la voiture au centre de sa voie. Le système Travel Assist s’adapte toutefois au style de conduite du conducteur et peut décaler légèrement le véhicule vers la gauche ou vers la droite. Il s’accompagne en outre d’un régulateur de vitesse prédictif et d’une fonction d’aide au changement de direction permettant d’adapter la vitesse du véhicule en fonction des limitations de vitesse et des obstacles rencontrées sur la route (virages, ronds-points…).

Des changements de voie assistés

Au volant, à partir de 90 km/h, le système est capable aussi d’assurer des changements de voie assistés. Pour que l’opération puisse se dérouler, aucun objet ne doit être décelé autour du véhicule par les différents capteurs, et le volant doit détecter les mains du conducteur. L’ID. Buzz peut alors automatiquement bifurquer vers la voie souhaitée. Le conducteur reste cependant en mesure d’intervenir à tout moment pour assurer lui-même la manœuvre.

Et le véhicule se gare seul

Au quotidien, le dernier-né de la marque bénéfice également de l’aide au stationnement Park Assist Plus équipé d’une fonction mémoire. Ce système d’assistance permet « d’apprendre » au véhicule à exécuter seul jusqu’à cinq manœuvres de stationnement. La technologie enregistre le trajet à reproduire à des vitesses inférieures à 40 km/h sur une distance de moins de 50 mètres, ce qui permet de garer une voiture sous un abri ou dans un garage par exemple.