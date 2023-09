L'image de Viasat Group évolue suite à son rachat par Targa Telematics

Targa Telematics a présenté le changement d’image de sa nouvelle filiale, Viasat Group. Cette refonte du logo fait suite à l'acquisition annoncée en février et finalisée en mai dernier.

Désormais, l'image de Viasat Group est alignée sur celle de Targa Telematics, tout en maintenant un lien stylistique avec le passé. « Il a été décidé de maintenir les principaux aspects de reconnaissance de la marque, afin de tirer parti de sa notoriété bien établie sur les marchés de référence où la société opère depuis plusieurs années », explique Elena Bellini, directrice du marketing de Targa Telematics et Viasat Group. Le nouveau logo, plus essentiel et plus actuel, s’inscrit dans la vision commune avec Targa Telematics d’une croissance durable et pérenne ».

L’opération a en effet donné naissance à l’un des principaux acteurs du secteur de la télématique en Europe, caractérisé par une présence dans huit pays européens clés - Italie, Portugal, Espagne, France, Angleterre, Belgique, Pologne et Roumanie - ainsi qu’au Chili.