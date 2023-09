L’impact insoupçonné des loueurs courte durée sur l’économie française

Réunis au sein de la branche métiers de la mobilité partagée de Mobilians, les loueurs courte durée viennent de présenter leur première étude sectorielle. Une manière de rappeler aux acteurs publics leur poids économique et de mettre en avant leur contribution à la transition énergétique.

C'est une grande première pour le secteur de la location courte durée (LCD) en France. Une branche constituée par « les entreprises dont l'activité est la location ou la location-bail de courte durée (< 30 jours) de voitures particulières ou autres véhicules automobiles légers sans chauffeurs (< 3,5 t) », exception faite des structures de type hypers ou supermarchés (Carrefour Location, E.Leclerc Location ou encore Hyper U Location) dont cette activité est marginale par rapport à leur cœur de métier qu'est la grande distribution.

Au terme d'un long travail mené par l'Ademe et les cabinets Vertigo Lab et Inddigo, ses principaux acteurs - comme les enseignes Hertz, Enterprise, Sixt, Rent-a-Car, Avis Budget, Europcar, Ucar ou encore Lovauto - sont en mesure de quantifier leur impact sur l'économie française et la décarbonation des transports.

La location courte durée a un impact en amont : il n'y a pas besoin de produire autant de voitures pour transporter autant de personnes mais aussi en avai