Wave se dote d'un nouveau logo

Depuis quatorze ans, Wave (Women And Vehicles in Europe) lutte pour obtenir une plus grande mixité dans le monde de l’automobile. Pour ce faire, Wave vient de se doter d'une nouvelle identité visuelle. « Cette nouvelle identité graphique constitue l'occasion, pour Wave, de rappeler la richesse de ses initiatives pour inciter plus de femmes, à "penser automobile et mobilité" », souligne Marie Solinet, la conceptrice du nouveau logo de l'association.

Automobile et mixité

La création d’un vlog en début 2022 ainsi qu’un nouveau logo permet de valoriser le travail et de symboliser la modernité de Wave comme l’a expliqué Elisabeth Young, la présidente de l’association. « Pour ce second souffle, nous avons voulu symboliser la modernité de notre raison d'être ». Ce nouveau logo, conçu par Marie Solinet et un étudiant d’une école d’art, est composé du W de « Woman » et du M de « Man » entremêlés dans un rectangle doré pour symboliser l’importance de la mixité. Rappelons que Wave organise chaque année des rencontres, telles que l’élection de la Femme automobile de l’année, mais aussi un salon de l’emploi. Des ateliers thématiques et des soirées-débats sont également l'occasion d'étoffer son carnet d'adresse.