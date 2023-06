L'imposant SUV 100 % électrique Kia EV9 débarque en Europe

Le constructeur coréen Kia renforce sa gamme européenne par le haut. Dévoilé en mars dernier, le Kia EV9 devient son véhicule porte-étendard sur le Vieux-Continent. Plus imposant et technologiquement évolué que jamais, ce SUV familial sera proposé en versions six places (avec deux sièges individuels en rang 2) et sept places.