L’indispensable mise à jour logicielle à distance des véhicules

La société d’étude et de veille technologique ABI Research s’est penchée sur le développement du logiciel embarqué dans les automobiles (sur le marché américain). Elle souligne que les rappels de véhicules dus à des logiciels défectueux sont de plus en plus fréquents à mesure que les logiciels gagnent en complexité et s'intègrent plus profondément dans les fonctions critiques pour la sécurité. En 2022, près de 10 millions de voitures ont été rappelées aux États-Unis en raison de problèmes liés au logiciel, dont près de la moitié ont nécessité la mise à jour physique du logiciel par un concessionnaire automobile.

« Ces rappels continueront de devenir plus fréquents à mesure que les voitures passeront aux véhicules définis par logiciel, de sorte que la capacité de réparer à distance les logiciels défectueux sans le coût ou les inconvénients pour le client des mises à jour en physique sera essentielle pour les constructeurs », explique le cabinet d’étude.

ABI Research estime que d'ici à 2028, les constructeurs automobiles économiseront 1,5 milliard de dollars grâce aux mises à jour en ligne « over-the-air » qui seront un atout majeur pour les constructeurs automobiles. Le spécialiste des nouvelles technologies cite en exemple les marques Tesla et GM en pointe sur les mises à jour OTA.

Des architectures électroniques pas toujours conformes

Bien que la plupart des nouvelles voitures puissent désormais recevoir des mises à jour à distance, de nombreux constructeurs ne disposent toujours pas de l'architecture embarquée pour mettre à jour les logiciels dans tous les domaines. Par exemple, en 2022, Toyota a rappelé plus de 500 000 voitures pour des raisons liées au logiciel, dont aucune n'a été réparée à distance bien qu'elle appartienne aux années modèles récentes et qu'elle reçoive régulièrement des mises à jour pour ses unités centrales d'infodivertissement.

La possibilité pour les marques de déployer à distance des correctifs logiciels via des mises à jour OTA réduira le coût de mise en œuvre des correctifs, mais atténuera également considérablement le risque de rappels par d'autres moyens. Les constructeurs disposant de cette option peuvent gérer de manière centralisée leurs véhicules sur la route et envoyer des mises à jour aux voitures qui en ont besoin, en s'assurant qu'elles restent conformes et qu'aucune n'est oubliée. Tout cela peut être fait sans intervention du conducteur, améliorant ainsi son expérience.

« Les mises à jour OTA seront essentielles pour les constructeurs automobiles et constitueront une source importante de revenus, car elles sont des catalyseurs clés pour fournir des expériences numériques de pointe et des fonctionnalités de conduite autonome », explique Dylan Khoo, spécialiste de l’automobile chez ABI Research.

La société d’étude met aussi en avant l’aspect rentable de la mise à jour à distance avec des économies de coûts à court terme. En 2023, les constructeurs devraient économiser près de 500 millions de dollars grâce à cette technologie. Sans oublier des abonnements à certaines mises à jour estimés à 100 millions de dollars cette année. « Pour rester compétitifs, les marques doivent adopter les mises à jour logicielles OTA et être capables de les utiliser dans tout le véhicule », conclut le cabinet.