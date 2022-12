L’inflation des prix des pièces fragilise financièrement les ateliers

Lors du dernier CDA, organisé par la Feda le 8 décembre, Laurent Frelat, vice-président du cabinet d’études Xerfi Spécific, a partagé ses chiffres sur l’activité des distributeurs et des ateliers sur cette année 2022. Pour l’observateur, le marché des pièces détachées pour véhicules légers a fait preuve de dynamisme avec un taux de croissance annuel proche des 11 % en valeur. Cette croissance a été de 8 % au 3 troisième trimestre par comparaison à 2021. L’augmentation est même de 14 % par rapport à la période d’avant crise sanitaire (2022 vs 2019) si l’on compare les 9 premiers mois d’activité. Bien évidemment, cette envolée des chiffres d’affaires est en trompe l’œil car portée de manière importante par l’inflation. « La croissance en volume est bien moins flatteuse » souligne Laurent Frelat. Pour preuve, les stocks continuent de grossir avec un niveau supérieur de 15 % à celui d’avant crise.

Les pièces de grandes ventes affichent des croissances de plus de 12 % au court du 3eme trimestre, de 11% en croissance annuelle et de 23 % par rapport à 2019. La croissance est également soutenue pour l’activité carrosserie-peinture avec 11 % de croissance au T3, et près de 15 % de progression sur l’année et par rapport à 2019. Le développement est plus modéré pour les pièces techniques, qui pèsent pour 50 % du CA chez un distributeur, avec 5% de croissance au T3, 10 % en annuelle et 12 % par rapport à 2019.

L’activité des garagistes se contracte

Les prestations ateliers chez les distributeurs se sont accrues de manière bien plus modérée avec une hausse de 7 % sur le T3. Cette hausse est de 2,5 % sur l’année et reste en régression par rapport à 2019 à - 6%.

Si les chiffres de ventes de pièces sont bons au niveau des distributeurs, le constat est plus sombre au niveau de leurs clients garagistes qui en bout de chaine subissent l’inflation des prix. Xerfi analyse des niveaux de croissance bien plus modestes : 2,5 % au T3, 6 % en annuelle et 4,5 % de croissance par rapport à 2019 (pièces et MO). « Les ateliers ont rattrapé leur retard et reviennent à des niveaux d’activité normaux mais loin derrière les distributeurs » fait remarquer le dirigeant de Xerfi.

Cette croissance varie en fonction du profil des réparateurs. Les ateliers agréés sont à peine à l’équilibre (+ 0,8 % vs 2019). La croissance est aussi modérée pour les réparateurs rapides et les pneumaticiens (+ 4,4% vs 2019). Ce sont les MRA et les centres autos qui tirent leur épingle du jeu avec un 8 % de croissance par rapport à l’avant covid.

Si ces chiffres sont donnés en valeur, ceux reflétant les volumes sont bien plus modestes selon que l’on considère les produits techniques (- 6,6 % sur les 3 ans) ou les pièces de grandes ventes (+8 %).

Xerfi estime qu’au niveau des garages, sur les 9 premiers mois de l’année, l’effet inflation pèse entre 6 et 7 % dans le résultat. Globalement, l’activité des garagistes est donc en réalité en contraction. Les professionnels peinent à répercuter l’inflation de par la forte concurrence. Leur marge se détériore. « Globalement, la situation financière des garages se dégrade. Les trésoreries se vident. Les distributeurs font face à des risques grandissants de défaillances de paiements, voire de défaillances d’entreprises » conclut Laurent Frelat.