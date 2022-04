L’ingénierie produit de Jaguar Land Rover est confiée à Thomas Müller

Thomas Müller assume désormais la responsabilité du développement technique, matériel et logiciel, de toutes les nouvelles Jaguar et Land Rover. Il justifie plus d’une vingtaine d’années d’expérience au sein de l’industrie automobile, notamment dans le domaine des châssis, des systèmes avancés d'aide à la conduite (Adas) et de la conduite autonome. Avant d’intégrer l’écurie britannique, il a travaillé chez Audi, au sein du groupe Volkswagen, où il a occupé des postes de direction en ingénierie. Plus récemment, Thomas Müller a exercé la fonction de vice-président exécutif pour la recherche et le développement Adas et la conduite autonome au sein de Cariad, la filiale logicielle du groupe Volkswagen.

« Je suis ravi de rejoindre l'équipe Jaguar Land Rover à un moment charnière de la transformation de l'entreprise, confie le nouveau directeur. Nous nous trouvons face à une opportunité très exaltante. En mettant pleinement en œuvre des principes agiles, en automatisant les processus d'ingénierie et en appliquant des méthodes de développement de produits innovantes, nous donnerons vie à une nouvelle génération de modèles Jaguar et Land Rover électrifiés qui incarnent notre philosophie du luxe moderne », a-t-il souligné.

Sa récente nomination au conseil d'administration aidera Jaguar Land Rover à renforcer sa stratégie Reimagine - atteindre l'objectif zéro émission nette de carbone dans sa chaîne d'approvisionnement, ses produits et ses opérations à l’horizon de 2039 - et à mettre en œuvre sa vision du luxe moderne à travers le design. En tant que directeur exécutif en charge de l’ingénierie produit, Thomas Müller succède à Nick Rogers, qui a quitté l’entreprise en décembre dernier.