L'insolent succès des modèles 100 % électriques de la gamme Volkswagen ID.

Les véhicules 100 % électriques ne cessent de prendre de la place dans le mix des ventes des constructeurs automobiles. Réponse de Volkswagen au scandale dit du « Dieselgate », la gamme ID. rencontre un joli succès dans le monde.

En deux ans seulement, 500 000 modèles issus de cette famille ont été commercialisés dans le monde, annonce fièrement la marque. Pour mémoire, les premiers exemplaires de la compacte Volkswagen ID.3 avaient été remis à leurs propriétaires en octobre 2020.

500 000 livraisons et 135 000 commandes en attente

« Un demi-million de modèles ID. livrés : c'est le signe que les véhicules Volkswagen sont bien accueillis par nos clients dans le monde entier. Notre stratégie autour de l'électromobilité est en bonne voie et le succès se maintient, commente Imelda Labbé, membre du directoire de Volkswagen en charge des ventes, du marketing et du service après-vente. Nous mettons tout en œuvre pour livrer aussi rapidement que possible les quelque 135 000 modèles ID. commandés. Les difficultés persistantes d'approvisionnement en pièces nous obligent cependant à ajuster régulièrement notre production », ajoute-t-elle.

Dix nouveaux véhicules électriques d'ici à 2026

Actuellement composée de la compacte ID.3, du SUV compact ID.4, de sa déclinaison coupé ID.5, de leur dérivé à l'empattement rallongé ID.6 [uniquement commercialisé en Chine, ndlr], mais aussi du combi ID.Buzz et de sa variante utilitaire ID.Buzz Cargo, la gamme Volkswagen ID. est encore appelée à grandir au cours des prochaines années. La firme de Wolfsburg confirme le lancement de dix nouveaux véhicules zéro émission d'ici à 2026.

Assez logiquement, les premiers modèles à la rejoindre seront une berline familiale issue du concept Volkswagen ID.Aero – sorte de Passat électrique –, ainsi qu'un modèle d'entrée de gamme accessible dès 25 000 euros. Préfiguré par le concept ID.Life, ce dernier pourrait remplacer la célèbre citadine Polo dans la mesure où Volkswagen s'est fixé comme objectif d'être une marque 100 % électrique à l'horizon 2033 en Europe.

« Dès 2030, les modèles tout-électrique devraient représenter au moins 70 % du volume des ventes sur le marché européen. Aux États-Unis et en Chine, [nous visons] plus de 50 % de véhicules électriques pour la même période », précise le constructeur allemand.