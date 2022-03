L’IRU exhorte le gouvernement à trouver des solutions face à l’augmentation des prix des carburants

Les opérateurs de transport commercial de marchandises et de passagers dans toutes les régions font état d'un tableau sombre en termes de flambée des prix des carburants comme l'ont également souligné les membres de l'IRU réunis cette semaine à Bruxelles. L'organisation appelle à une action urgente pour plafonner les prix des carburants pour le transport routier commercial et réduire les taxes et droits d'accises sur le carburant pour les opérateurs commerciaux.

Les prix mondiaux du pétrole, atteignant cette semaine leur plus haut niveau depuis 2008, devaient grimper dans un contexte d'instabilité persistante et les sanctions liées à la crise ukrainienne. Les prix moyens du diesel, y compris les taxes et accises, dans les 51 pays de toutes les régions que l'IRU suit sur une base hebdomadaire, ont augmenté de 33 % au cours des douze derniers mois. Avec des marges très minces, les opérateurs doivent répercuter les augmentations de coûts sur les utilisateurs ou risquer la faillite et une pression supplémentaire sur les réseaux de transport.

« Les opérateurs de transport routier commercial sont aux prises avec l'escalade rapide des prix des carburants. Certaines sont déjà au bord de la faillite, mais si le transport routier ne fonctionne pas correctement, les chaînes d'approvisionnement déjà tendues seront encore plus utilisées. Les plus grands perdants seront les clients des opérateurs, les citoyens ordinaires et les entreprises qui souffriront si les coûts du transport routier commercial deviennent incontrôlables », explique Radu Dinescu, président de l'IRU.