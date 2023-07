L'Iveco eDaily entre dans le Livre Guinness des records grâce à sa capacité de remorquage

Le 20 juin dernier, l'Iveco eDaily est entré dans l'histoire. Le véhicule utilitaire 100 % électrique dans sa version fourgon de 3,5 tonnes, attelé à un camion Iveco X-Way Strator, a remporté le titre officiel Guinness World Records pour le « poids le plus lourd remorqué par un fourgon électrique ». Remorquant pas moins de 153,58 tonnes, le véhicule est désormais mondialement reconnu pour ses capacités. « En fait, cette réalisation dépasse les records établis par les voitures électriques à traction intégrale, un exploit impressionnant réalisé par la transmission à propulsion arrière de 140 kW d'eDaily avec un couple de 400 Nm », explique le constructeur italien.

Démonstration de force

Pour réaliser ce record, la remorque du camion était chargée d'un énorme engin de terrassement pesant plus de 50 tonnes, avec sept tonnes supplémentaires de lest ajoutées pour faire bonne mesure. Un Iveco X-Way 8x4 équipé d'une benne entièrement chargée a ensuite été attaché à la remorque du Strator, avant qu'un camion de pompiers tout-terrain ne complète le train routier de 153 tonnes.

Une fois qu'il a commencé à se déplacer, l'eDaily, conduit par l'homme le plus fort de Grande-Bretagne Adam Bishop, a progressé régulièrement sur les 30 m de piste et a franchi la ligne d'arrivée devant les représentants du Guinness World Records. Le mode « haute puissance » du fourgon, de série sur chaque eDaily, a été utilisé en marche, ce qui fournit une quantité importante de puissance supplémentaire dans des conditions de remorquage exigeantes pour le fourgon électrique.

« L'Iveco eDaily est entré dans l'histoire avec ce record impressionnant, ce qui prouve une fois de plus sa force, sa durabilité et ses capacités exceptionnelles, commente Fabio Santiago, responsable du marketing et de la gestion des produits Iveco Truck Business Unit. Nous sommes fiers de cette réalisation car elle démontre la capacité d'eDaily à repousser les limites, à surpasser les véhicules électriques traditionnels et à permettre aux clients de poursuivre la transition énergétique sans compromis ».