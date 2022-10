Le marché du véhicule d'occasion souffre en septembre

En septembre, le marché du véhicule d’occasion chute de - 15,4 % (avec 415 025 immatriculations) et confirme les mauvais résultats enregistrés depuis le début de l'année. Comparée à la période pré-Covid, la baisse est de 10,6 %. Alors que le marché du véhicule neuf progresse légèrement par rapport à 2021 (+ 5,5 %) avec un volume de 141 142 immatriculations (mais toujours de - 18,6 % par rapport à 2019), le rapport VO/VN se réduit à 2,94.

Hausse de 10 % des prix depuis le début de l'année

Après une certaine stabilisation en début d’année, les prix sont repartis à la hausse depuis le mois de mai. En septembre, les prix ont augmenté de + 2,4 % par rapport au mois d’août et de + 10 % depuis le début de l’année. Le prix des véhicules hybrides et des véhicules électriques ont respectivement évolué de 30 % et de 38 % (en moyenne) par rapport aux motorisations essence.

Les motorisations diesel représentent encore plus de la moitié des immatriculations (50,9 %) mais continuent à perdre des parts de marché (- 6,1 %) au profit des autres motorisations, comme l'essence, qui augmentent leur part de marché de + 6,7 %. Pour la première fois, les ventes de véhicules hybrides et électriques ne progressent plus, même si elles gagnent un peu en part de marché, en raison d’un manque d’offre dans les segments des très jeunes occasions et de leur niveau de prix.

Le segment des véhicules d’un an et moins est toujours en forte perte de vitesse avec une baisse de part de marché de - 26,3 %. Le segment des 2-5 ans, traditionnellement en bonne forme, voit sa part de marché se réduire à nouveau de - 5,1 %. Les véhicules plus anciens, de 11 à 15 ans et plus de 16 ans, qui échappent aux professionnels du secteur, continuent à susciter de l’intérêt avec une augmentation significative de leur part de marché de respectivement + 5,2 % et + 22,3 %.

Depuis le début de l’année, le marché de l’occasion accuse une perte de - 14,3 % par rapport à 2021 et de - 9,6 % par rapport à 2019.