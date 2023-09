L’offre Up&Go fait le bonheur de Dacia avec 100 000 livraisons depuis septembre 2021

Lancée en septembre 2021 dans quatre pays dont la France, l’offre Up&Go de Dacia a atteint les 100 000 livraisons. Sous couvert d'un avantage client et d'une livraison plus rapide, la marque majore ses prix et planifie mieux sa production.

Dacia vient de franchir la barre des 100 000 livraisons effectuées dans le cadre de son offre Up&Go. Pour mémoire, le concept repose sur un véhicule doté d’un ou deux équipements supplémentaires et livré plus rapidement que les autres modèles. Le client paie un supplément pour ces deux avantages. L’offre a été lancée en septembre 2021 en France, en Espagne, en Italie et en Allemagne pour le Duster. Dès l’année suivante, elle a été déployée en Belgique, au Maroc, au Portugal et en Roumanie. Les modèles concernés se sont élargis à Sandero Stepway et Jogger. Depuis cette année, l’Autriche, les Pays-Bas, la Pologne, le Royaume-Uni et la Suisse bénéficient également d’Up&Go, tandis que la proposition a été étendue à la Logan en Roumanie. Plusieurs motorisations sont concernées sur Duster, dont les populaires GPL Eco-G 100, DCi 115, TCe 130 ou 150 4x4 ou EDC. Sur Jogger et Sandero Stepway, le GPL Eco-G 100 et le TCe 110 peuvent être livrés en Up&Go.

Tirer les prix vers le haut

L’offre Up&Go fonctionne sur des finitions élevées, qui reçoivent un ou deux équipements supplémentaires pour faire accepter au client le surplus demandé. Un ajout qui permet à la marque d’annoncer un avantage client de 250 euros pour le Duster en finition Journey +, de 300 euros pour la Sandero Stepway Extreme + et de 400 euros pour Jogger Extreme +. Cependant, le principal avantage reste la livraison accélérée. Cette dernière varie selon le modèle et le pays. Le délai est défini lors de la signature du bon de commande. Etant relativement standardisés, ces modèles sont produits et stockés en nombre sur les plateformes logistiques du constructeur. Leur livraison finale intervient donc dans un délai plus court. L’offre Up&Go fonctionne sur internet et en concession. Elle permet de majorer les tarifs des modèles concernés, tout en orientant la production dans les usines, ce qui améliore les coûts du constructeur. Fort de ces avantages, Renault Group a déployé une offre équivalente baptisée Fast Track sur l'Arkana et le Captur mais n'a communiqué aucun résultat chiffré.