L'Opco Mobilités choisit le CFPA et Daf Conceil pour former les réparateurs VI aux technologies

Les deux organismes de formation ont remporté un appel d'offre et ont ainsi été sélectionnés par l'Opco Mobilités pour former les réparateurs de véhicules industriels aux technologies de demain.

Le CFPA, organisme de formation de la FNA, et Daf Conseil lancent le dispositif Compétences Emploi qui propose des formations PL prises en charge à 100%, sans avance de frais et dans onze régions. Gérald Sgobbo, président du CFPA France, explique : « Le CFPA France sur la base d’une subrogation, se charge en plus de toutes les démarches administratives auprès de l’OPCO Mobilités et en lien avec les entreprises. » Ces formations sont axées sur les évolutions technologiques liées à la transition énergétique. Un quota de 42 900 heures est prévu dédiés à quelques 1 650 professionnels de la réparation (issus d'entreprises de moins de 50 salariés relevant de la convention collective des services de l'automobile). Les formations portent sur les thématiques suivantes :

Le diagnostic électronique et l'électricité

L'hydraulique, le freinage / Direction, freinage et liaison au sol

La maintenance mécanique, les émissions / Technologie des moteurs diesel

La technologie des moteurs au GNC

Les habilitations (clim, hayons, VH, VE B2XL opération batterie).

Jacques de Leissègues, président de Daf Conseil, souligne : « Les véhicules industriels étant de plus en plus complexes, ils requièrent des travaux d’entretien et de remise en état particulièrement techniques qui doivent être réalisés par un personnel hautement qualifié. Face aux mutations et à la pénurie de main-d’œuvre sans précédent que subit le secteur de la réparation poids lourd, le développement des compétences des salariés est devenu un enjeu majeur pour les ateliers de réparation. » Les formations seront animées par les équipes de Daf Conseil par groupe de 12 stagiaires par session.