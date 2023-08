L’Opel Experimental se dévoile sans détour

Souhaitant incarner les trois piliers de la marque du groupe Stellantis – Detox, Modern German et Greenovation – ce modèle conceptuel prouve également l’ouverture du prochain chapitre d’Opel en matière de style et d’innovation.

Pas de pause estivale pour Opel. Alors que, mi-juillet, le constructeur allemand avait laissé filtrer quelques clichés mystérieux de son nouveau concept-car bien nommé Experimental, voilà qu’il distille à présent des photos claires et nettes de ce crossover 100% électrique. Une première rencontre avant les présentations officielles avec le public qui se feront lors du prochain salon IAA Mobility de Munich, du 5 au 10 septembre 2023.

Absence de chrome... et de rétroviseur !

Perpétuant la longue et fructueuse tradition des concept-cars « made in Rüsselsheim » débutée en 1965 avec l’Experimental GT, « notre nouvelle Opel Experimental apporte une interprétation plus extrême de notre philosophie conceptuelle audacieuse et pure », affirme Mark Adams. Le vice-président du design de la marque du groupe Stellantis confirme également que « de nombreux éléments de sa conception et l'état d'esprit qui la sous-tend seront visibles dans les futurs modèles de production. »

Adieu donc le chrome au sein de la silhouette aérodynamique et ultra-moderne de ce concept-car Experimental basé sur une plateforme Stellantis BEV disposant d'une transmission intégrale électrique. Un abandon au profit de l'ajout d'un éclairage extérieur et de graphismes contrastés renforçant des proportions déjà imposantes. Mais ce qui frappe le plus, c’est la disparition des rétroviseurs extérieurs pour des caméras à 180 degrés entièrement intégrées dans les montants du véhicule !

>> A LIRE AUSSI : Opel prédit son avenir avec le concept-car Experimental

De face, le nouveau Blitz d’Opel illumine le centre du Compass, boussole esthétique guidant l’actuel design du constructeur allemand et qui se déploie également à l'arrière. Autour du Compass avant, on note l’intégration de la prochaine génération d'Opel Vizor 4D comprenant « des technologies de détection avancées incluant les capteurs, lidar, radar et caméras », précise Opel. Toutefois, si les dimensions extérieures de l'Opel Experimental le place dans la catégorie des voitures du segment C compact, son intérieur spacieux se veut digne du segment D.

« Peindre avec la lumière »

Le moins que l’on puisse dire c’est que le tableau de bord de l’Opel Experimental s’avère sobre et épuré pour répondre aux trois piliers de la marque à l’éclair que sont Detox, Modern German et Greenovation. Ainsi, grâce au système steer-by-wire, le volant peut de replier lorsqu'il n'est pas utilisé tandis que les écrans conventionnels s’effacent, les informations se trouvant désormais projetées en réalité augmentée par le biais de l'intelligence artificielle et le contrôle vocal.

Les sièges adaptatifs, eux, font dans la durabilité avec des tissus à technologie de maille 3D. Ces tissus électrochromes et réactifs peuvent d’ailleurs participer à une expérience inédite pour les occupants en interagissant avec la lumière ambiante ou d’autres fonctionnalités de sécurité comme les angles morts. Un avertissement apparaît en effet dans l'insert de porte en plus de l'affichage tête haute en cas de proximité d’un autre véhicule. Enfin, l’Opel Experimental propose une nouvelle interprétation du Pure Panel présent sur les Opel actuelles tandis que le Pure Pad, flottant, transparent et pouvant être configuré selon les préférences personnelles du conducteur, se trouve quant à lui devant l'accoudoir avant.