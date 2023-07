L'opérateur de recharge mobile E-Gap étoffe sa flotte de 60 fourgons Fiat Professional E-Scudo

E-Gap a choisi le Fiat E-Scudo pour enrichir sa flotte de recharge mobile. Les 60 fourgons sont équipés d'une batterie de 50 kWh, délivrent une puissance maximale de 100 KW (136 ch) et un couple maximal de 260 Nm. Des caractéristiques qui se traduisent par "une réactivité instantanée, mais pas de vibrations, pas de bruit et, bien sûr, pas d'émissions de CO2 pendant la conduite", assure Fiat Professional.

Il offre une autonomie allant jusqu'à 330 km (WLTP) permettant à l'opérateur de recharge mobile d'intervenir à Rome, Milan, Bologne, Turin, Vérone, Brescia et Trente, ainsi qu'à Paris, Madrid et Munich. Ses dimensions combinés à un volume de chargement pouvant atteindre 6,6 m3 lui permettent de transporter le système de recharge rapide délivrant jusqu’à 80 kW de puissance pour une capacité de 80 kWh de batteries, conçu par E-Gap.

Uberisation de la recharge

À l’heure du verdissement massif des flottes, la stratégie commerciale d’E-Gap a débuté avec le BtoB « afin de démarrer avec un nombre de véhicules utilisateurs important, allant des VP aux VU et, prochainement, les bus et les camions », admet Frédéric Courneau, directeur général France d’E-Gap. « Nous uberisons ainsi la recharge pro car nous remarquons un réel intérêt, notamment pour la livraison dernier kilomètre, certains VUL n’ayant pas toujours l’autonomie suffisante pour faire l’intégralité de leur tournée », ajoute-t-il. De même, « E-Gap répond aux besoins des artisans qui ne peuvent pas se garer loin de leurs chantiers pour se recharger ou aux chauffeurs de taxis et VTC qui doivent optimiser leur planning. » Un gain de temps également assuré par un parcours clients facilité puisqu’il suffit de télécharger l’application E-Gap (gratuite sur Apple et Android) puis de renseigner ses coordonnées bancaires et celles de son véhicule, de le géolocaliser et de laisser la trappe de celui-ci ouverte si l’utilisateur n’est pas présent durant l’opération.